Infortunio Milan, nessuna frattura per Pavlovic: dettagli e tempi di recupero | PM NEWS

Brutte notizie dopo Milan-Como per Allegri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ecco i dettagli sull'infortunio di Pavlovic e i tempi di recupero
Pavlovic è uscito all'intervallo di Milan-Como 1-1 dopo avere subito un brutto fallo da parte di Van der Brempt che ha affondato il piede sulla caviglia del serbo. Per Mariani un fallo normale, senza neanche l'estrazione del cartellino giallo. L'intervento invece era pericoloso e diciamo da 'arancione'. Come detto Pavlovic è rimasto negli spogliatoi con Allegri che ha messo in campo Gabbia.  Lo stesso allenatore rossonero nel post partita ha dichiarato di come Pavlovic stesse bene, ma arrivano notizie importanti.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ecco i dettagli sull'infortunio di Pavlovic: trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. In sostanza una botta fortissima che è arrivata ad interessare anche l’osso facendolo sanguinare, ma senza fratture. Servirà un po' di tempo per fare passare il dolore. Il giocatore quasi sicuramente non ci sarà a Parma: secondo quanto raccolto da Pianeta Milan dovrà essere valutato di volta in volta e c'è la forte possibilità che lo stop sia abbastanza lungo, ma dipenderà anche in base alle risposte che darà lo stesso calciatore. Un infortunio importante per il reparto rossonero che potrebbe fare a meno di un giocatore cruciale per gli equilibri di Allegri.

