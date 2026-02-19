Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ecco i dettagli sull'infortunio di Pavlovic: trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. In sostanza una botta fortissima che è arrivata ad interessare anche l’osso facendolo sanguinare, ma senza fratture. Servirà un po' di tempo per fare passare il dolore. Il giocatore quasi sicuramente non ci sarà a Parma: secondo quanto raccolto da Pianeta Milan dovrà essere valutato di volta in volta e c'è la forte possibilità che lo stop sia abbastanza lungo, ma dipenderà anche in base alle risposte che darà lo stesso calciatore. Un infortunio importante per il reparto rossonero che potrebbe fare a meno di un giocatore cruciale per gli equilibri di Allegri.
