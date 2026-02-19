Pavlovic è uscito all'intervallo di Milan-Como 1-1 dopo avere subito un brutto fallo da parte di Van der Brempt che ha affondato il piede sulla caviglia del serbo. Per Mariani un fallo normale, senza neanche l'estrazione del cartellino giallo. L'intervento invece era pericoloso e diciamo da 'arancione'. Come detto Pavlovic è rimasto negli spogliatoi con Allegri che ha messo in campo Gabbia. Lo stesso allenatore rossonero nel post partita ha dichiarato di come Pavlovic stesse bene, ma arrivano notizie importanti.