Pagelle Milan-Como 1-1: Leao segna, Modric disegna, Maignan sbaglia

PAGELLE MILAN-COMO - Quando si dice che il calcio l'ha inventato il Diavolo probabilmente si pensava proprio a questa partita. Se all'andata Maignan aveva salvato il Milan, oggi è lui a portare avanti il Como, regalando il pallone a Nico Paz, che segna il più facile dei gol. Proprio lui che non doveva esserci, ma graziato dall'arbitro nell'ultima partita da diffidato. Più diabolico di così... Il primo tempo finisce 0-1, ma i giochisti sembravano i rossoneri in giallo e i risultatisti gli ospiti. Nella ripresa il copione non cambia e il Como si schiaccia come una delle peggiori provinciali. Alla faccia dei giochisti. Per fortuna Rafa Leao trova il pareggio su un bel lancio di Jashari, ma poi non arrivano altre occasioni. Probabilmente il sogno Scudetto finisce qua. Con la grande complicità della classe arbitrale. Ecco quanto sarebbe stato importante il pareggio di sabato, ecco l'effetto Nico Paz in campo.