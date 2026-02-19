Milan, infortunio Pavlovic: condizioni da non sottovalutare. Esami in corso

Pianeta Milan
Infortunio di Pavlovic: condizioni da non sottovalutare. Esami in corso

Milan, come riportato da Peppe Di Stefano a SkySport24, non sarebbero da sottovalutare le condizioni dell'infortunio di Pavlovic. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Pavlovic è uscito all'intervallo di Milan-Como 1-1 dopo avere subito un brutto fallo da 'arancione' di Van der Brempt che ha affondato il piede sulla caviglia del serbo. Per Mariani un fallo che non meritava neanche un giallo. Come detto Pavlovic è rimasto negli spogliatoi con Allegri che ha messo in campo Gabbia.  Lo stesso allenatore rossonero nel post partita ha dichiarato di come Pavlovic stesse bene, ma arrivano notizie importanti.

Come riportato da Peppe Di Stefano a SkySport24, non sarebbero da sottovalutare le condizioni del difensore. Il rossonero starebbe svolgendo in questi momenti gli esami di rito. Seguiranno aggiornamenti in merito. Vedremo se Pavlovic sarà in grado di recuperare subito: il Milan infatti torna in campo tra pochi giorni contro il Parma (partita in programma questa domenica alle 18). Non avere il serbo potrebbe essere un'assenza pesante per Massimiliano Allegri e per gli equilibri della sua difesa.

