Milan, infortunio Pavlovic: condizioni da non sottovalutare. Esami in corso

Pavlovic è uscito all'intervallo di Milan-Como 1-1 dopo avere subito un brutto fallo da 'arancione' di Van der Brempt che ha affondato il piede sulla caviglia del serbo. Per Mariani un fallo che non meritava neanche un giallo. Come detto Pavlovic è rimasto negli spogliatoi con Allegri che ha messo in campo Gabbia. Lo stesso allenatore rossonero nel post partita ha dichiarato di come Pavlovic stesse bene, ma arrivano notizie importanti.