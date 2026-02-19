Milan, infortunio Pavlovic: condizioni da non sottovalutare. Esami in corso

Come riportato da Peppe Di Stefano a SkySport24, non sarebbero da sottovalutare le condizioni del difensore. Il rossonero starebbe svolgendo in questi momenti gli esami di rito. Seguiranno aggiornamenti in merito. Vedremo se Pavlovic sarà in grado di recuperare subito: il Milan infatti torna in campo tra pochi giorni contro il Parma (partita in programma questa domenica alle 18). Non avere il serbo potrebbe essere un'assenza pesante per Massimiliano Allegri e per gli equilibri della sua difesa.
