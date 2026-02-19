L'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato dopo Milan-Como 1-1 in particolare sulla sua espulsione e su cosa è successo con l'allenatore Cesc Fabregas . Ecco le sue parole a 'DAZN': "Credo che ci sia stato un fallo, dove tra l’altro, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito , allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata e entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers ".

Anche a 'Sky' Allegri ha ribadito: "Sono andato perché Alexis Saelemaekers era stato trattenuto da Fabregas. Poi è entrato un altro in campo, quindi sono dovuto andare. L’arbitro mi ha buttato fuori. La cosa è andata così e finisce lì". In conferenza ha cercato ancora di più di spegnere il fuoco: "Non è successo niente, quando si sta in campo bisogna essere rispettosi per l'avversario e l'arbitro. Sono scambi di idee". PROSSIMA SCHEDA>>>