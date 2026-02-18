Allegri vs Fabregas: scontro verbale con parolacce. Il retroscena | PM

Nel post gara di Milan-Como c'è stato un duro scontro verbale tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas. Ecco cos'è successo
Dopo le due vittorie consecutive con Bologna e Pisa, il Milan rallenta e perde il contatto con l'Inter capolista. Nella serata di oggi, i rossoneri hanno pareggiato 1-1 con il Como di Cesc Fabregas. Al gol iniziale degli ospiti siglato da Nico Paz (dopo un grave errore coi piedi di Mike Maignan), ha risposto nel secondo lo splendido pallonetto di Rafael Leao imbeccato da un lancio lungo di Jashari.
Ma nel secondo tempo accade un fatto che ha avuto delle ripercussioni anche nel post partita. Saelemaekers perde un pallone vicino all'area della panchina di Fabregas, che trattiene la maglia dell'esterno belga, non permettendogli di proseguire il recupero del pallone. Da lì nasce uno scontro tra panchine che ha portato all'espulsione del Team Manager del Como e di Massimiliano Allegri.