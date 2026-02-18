Allegri vs Fabregas: scontro verbale con parolacce. Il retroscena | PM

Dopo le due vittorie consecutive con Bologna e Pisa, il Milan rallenta e perde il contatto con l'Inter capolista. Nella serata di oggi, i rossoneri hanno pareggiato 1-1 con il Como di Cesc Fabregas. Al gol iniziale degli ospiti siglato da Nico Paz (dopo un grave errore coi piedi di Mike Maignan), ha risposto nel secondo lo splendido pallonetto di Rafael Leao imbeccato da un lancio lungo di Jashari.