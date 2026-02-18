Leao post Milan-Como : “Era una partita da vincere. Capisco i fischi, ma dobbiamo stare uniti”

“Ci sono tante partite. La Serie A sta diventando molto difficile, ogni partita non si sa chi vince. Oggi volevamo vincere, ora ne abbiamo un’altra tra pochi giorni e cercheremo di vincere. Poi vedremo”.

“Ci tengo molto, da quando è arrivato è una persona molto importante per me. Abbiamo giocato insieme a Lille, mi aiuta tutti i giorni fuori e dentro il campo, così come aiuta tutti i compagni. Era un supporto in più dopo il gol, è stato un momento difficile dopo quell’errore sul gol. Il nostro gruppo è fantastico, oggi Ardon ha fatto una grande partita e ha dimostrato di essere pronto. È l’energia che abbiamo per puntare a vincere grandi cose”