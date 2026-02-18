Risultati Serie A, Milan-Como 1-1: tabellino e marcatori | News

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramón, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt (71' Álex Valle), Perrone, Sergi Roberto (79' Da Cunha), Vojvoda (90' Smolčić); Caqueret (79' Jesús Rodríguez), Baturina; Nico Paz (71' Douvikas). A disposizione: Čavlina, Törnqvist, Vigorito, Alberto Moreno, Lahdo, Addai, Kühn. Allenatore: Fàbregas.
Arbitro: Mariani di Aprilia (LT).
Ammoniti: 53' Nico Paz (C), 63' Butez (C), 68' R. Leão (M) e Ramón (C), 89' Saelemaekers (M).
Espulsi: 80' Allegri (M, non dal campo).
Note: al 25' annullato un gol a Vojvoda (C) per fuorigioco.
