MILAN-COMO

Risultati Serie A, Milan-Como 1-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i lariani di Cesc Fàbregas
Milan-Como 1-1, il tabellino

Mantiene l'imbattibilità il Milan di Massimiliano Allegri che, a 'San Siro', contro l'ostico Como di Cesc Fàbregas, pareggia 1-1 nel recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Peccato, però, che con questi due punti persi ora l'Inter, capolista del torneo, sia ufficialmente a + 7 sui rossoneri e lanciata verso lo Scudetto. Dopo una prima mezzora equilibrata, un errore di Mike Maignan spiana la strada a Nico Paz (32') per il vantaggio ospite. Nella ripresa il Milan alza i giri del motore e pareggia a metà ripresa (64') con un bel pallonetto dalla distanza di Rafael Leão sull'assist, il primo in rossonero, di Ardon Jashari. Finale senza guizzi rossoneri e pari tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino di Milan-Como 1-1 a 'San Siro'.

MILAN-COMO 1-1

Marcatori: 32' Nico Paz (C), 64' R. Leão (M)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović (46' Gabbia); Athekame (56' Saelemaekers), Ricci (56' Fofana), Modrić, Jashari, Bartesaghi; R. Leão (82' Pulisic), Nkunku (62' Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Loftus-Cheek, Estupiñán. Allenatore: Allegri.

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramón, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt (71' Álex Valle), Perrone, Sergi Roberto (79' Da Cunha), Vojvoda (90' Smolčić); Caqueret (79' Jesús Rodríguez), Baturina; Nico Paz (71' Douvikas). A disposizione: Čavlina, Törnqvist, Vigorito, Alberto Moreno, Lahdo, Addai, Kühn. Allenatore: Fàbregas.

Arbitro: Mariani di Aprilia (LT).

Ammoniti: 53' Nico Paz (C), 63' Butez (C), 68' R. Leão (M) e Ramón (C), 89' Saelemaekers (M).

Espulsi: 80' Allegri (M, non dal campo).

Note: al 25' annullato un gol a Vojvoda (C) per fuorigioco.

