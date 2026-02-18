Risultati Serie A, Milan-Como 1-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i lariani di Cesc Fàbregas

Milan-Como 1-1, il tabellino

Mantiene l'imbattibilità il Milan di Massimiliano Allegri che, a 'San Siro', contro l'ostico Como di Cesc Fàbregas, pareggia 1-1 nel recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Peccato, però, che con questi due punti persi ora l'Inter, capolista del torneo, sia ufficialmente a + 7 sui rossoneri e lanciata verso lo Scudetto. Dopo una prima mezzora equilibrata, un errore di Mike Maignan spiana la strada a Nico Paz (32') per il vantaggio ospite. Nella ripresa il Milan alza i giri del motore e pareggia a metà ripresa (64') con un bel pallonetto dalla distanza di Rafael Leão sull'assist, il primo in rossonero, di Ardon Jashari. Finale senza guizzi rossoneri e pari tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino di Milan-Como 1-1 a 'San Siro'.