Milan-Como 0-1: papera di Maignan, gol di Nico Paz | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
MILAN-COMO
Milan-Como 0-1: papera di Maignan, gol di Nico Paz
Poco dopo la mezzora il Como va in vantaggio a 'San Siro' contro il Milan: rete di Nico Paz, ma che errore del portiere Mike Maignan ...
Al 32', il portiere rossonero Mike Maignan sbaglia il disimpegno con i piedi e serve per errore Nico Paz: l'argentino, con il mancino, uccella il portiere rossonero e segna rasoterra dalla distanza a porta vuota. Milan-Como 0-1 ...
