PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Como 0-1: papera di Maignan, gol di Nico Paz | Serie A News

MILAN-COMO

Milan-Como 0-1: papera di Maignan, gol di Nico Paz | Serie A News

Milan-Como 0-1: papera di Maignan, gol di Nico Paz | Serie A News
Poco dopo la mezzora il Como va in vantaggio a 'San Siro' contro il Milan: rete di Nico Paz, ma che errore del portiere Mike Maignan ...
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Milan-Como da 'San Siro' >>>

Al 32', il portiere rossonero Mike Maignan sbaglia il disimpegno con i piedi e serve per errore Nico Paz: l'argentino, con il mancino, uccella il portiere rossonero e segna rasoterra dalla distanza a porta vuota. Milan-Como 0-1 ...

Leggi anche
Un po’ di Olimpiadi Invernali a San Siro: cinque medaglie omaggiate prima di Milan-Como
Milan-Como, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA