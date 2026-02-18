Cinque medaglie olimpiche a San Siro: ecco chi c'è a Milan-Como

In tribuna c'è Giovanni Franzoni, classe 2001 dello sci alpino, autore di una stagione straordinaria impreziosita dall'argento olimpico nella discesa libera conquistato sulla mitica pista "Stelvio" di Bormio. Non solo lui, presenti anche diversi volti del pattinaggio artistico, protagonisti del bronzo nel Team Event: la coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii, oltre ai singolaristi Matteo Rizzo e Daniel Grassl. Tutti loro hanno condiviso un momento con Zlatan Ibrahimovic nel prepartita e hanno ricevuto una maglia personalizzata ciascuno con il loro cognome.