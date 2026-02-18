Cinque medaglie olimpiche a San Siro: ecco chi c'è a Milan-Como

Nel pre gara di Milan-Como, sono stati omaggiati cinque atleti, vincitori di alcune medaglie durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Ecco chi c'è a San Siro
Non c'è solo Tom Brady sugli spalti di 'San Siro' per Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A. Questa sera, infatti, il Meazza accoglie anche alcuni grandi protagonisti azzurri reduci dai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, capaci di regalare emozioni e medaglie all'Italia in un'edizione dei giochi invernali storica per i colori azzurri.
In tribuna c'è Giovanni Franzoni, classe 2001 dello sci alpino, autore di una stagione straordinaria impreziosita dall'argento olimpico nella discesa libera conquistato sulla mitica pista "Stelvio" di Bormio. Non solo lui, presenti anche diversi volti del pattinaggio artistico, protagonisti del bronzo nel Team Event: la coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii, oltre ai singolaristi Matteo Rizzo e Daniel Grassl. Tutti loro hanno condiviso un momento con Zlatan Ibrahimovic nel prepartita e hanno ricevuto una maglia personalizzata ciascuno con il loro cognome.