Milan-Como di Serie A 0-1: lariani in vantaggio con Nico Paz | LIVE News

Alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro' a Milano, c'è Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE testuale

Emiliano Guadagnoli Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 21:31)

MILAN 0-1 COMO

35' OCCASIONE MILAN Su cross di Athekame, Tomori tenta la girata. Butez toglie all'ultimo 32' GOL COMO Grandissimo erroraccio di Mike Maignan passa il pallone a Nico Paz, con quest'ultimo che lo insacca alle spalle del francese: 1-0 per i lariani 25' Il Como segna ma il gol viene annullato per fuorigioco 24' Poche azioni da parte delle due squadre, tanto possesso palla 12' Il Como cerca di penetrare la difesa rossonera, senza però mai affondare 6' Modric passa une bellissima palla ad Athekame, con il giovane che però non riesce a completare il passaggio 1' Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Como Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Ricci, Modrić, Jashari, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Estupiñán, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri. COMO (3-5-2): Butez; Diego Carlos, Ramón, Kempf; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Sergi Roberto, Van der Brempt; Nico Paz, Baturina. A disposizione: Čavlina, Törnqvist, Vigorito, Smolčić, Alberto Moreno, Álex Valle, Da Cuhna, Lahdo, Addai, Kühn, Jesús Rodríguez, Douvikas. Allenatore: Fàbregas. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026.

+++ MILAN-COMO, LE NOTIZIE LIVE +++

Le parole di The prima del match

Le parole di Ardon Jashari nel prepartita di Milan-Como

Le formazioni ufficiali di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Como! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo

Le Top News della giornata di oggi, 18 febbraio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri. Stasera sfida al Como

Verso il match di questa sera, con le statistiche che non conosci

Le parole di Apolloni in vista del match di questa sera

Le parole di Matri in vista del match di questa sera

Milan-Como, probabili formazioni: Massimiliano Allegri dovrebbe fare a meno di Loftus-Cheek per la gara di questa sera. Le ultime novità da Gianlucadimarzio.com

Il giornalista Franco Ordine ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare dell'assenza pesante di Rabiot. Ecco le sue parole da 'Il Giornale'

Milan-Como, senza Rabiot Allegri dovrebbe schierare a centrocampo Jashari e Ricci insieme a Modric. Possibile cambio tattico e piano di gioco. Ecco la nostra analisi

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle parole di Allegri. Ecco l'estratto da Tuttomercatoweb

Milan-Como, probabili formazioni: Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare molto in vista della partita di questa sera. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle possibili scelte di Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Como, partita di recupero della 24^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.