partite

Milan-Como di Serie A 0-1: lariani in vantaggio con Nico Paz | LIVE News

Milan-Como di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE PM
Alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro' a Milano, c'è Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE testuale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

18/02/2026 - 20:45
MILAN
0-1
COMO
35'
occasione

OCCASIONE MILAN

Su cross di Athekame, Tomori tenta la girata. Butez toglie all'ultimo

32'
goal

GOL COMO

Grandissimo erroraccio di Mike Maignan passa il pallone a Nico Paz, con quest'ultimo che lo insacca alle spalle del francese: 1-0 per i lariani

25'

Il Como segna ma il gol viene annullato per fuorigioco

24'

Poche azioni da parte delle due squadre, tanto possesso palla

12'

Il Como cerca di penetrare la difesa rossonera, senza però mai affondare

6'

Modric passa une bellissima palla ad Athekame, con il giovane che però non riesce a completare il passaggio

1'
inzio-match

Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Como

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Ricci, Modrić, Jashari, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Estupiñán, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.

 

COMO (3-5-2): Butez; Diego Carlos, Ramón, Kempf; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Sergi Roberto, Van der Brempt; Nico Paz, Baturina. A disposizione: Čavlina, Törnqvist, Vigorito, Smolčić, Alberto Moreno, Álex Valle, Da Cuhna, Lahdo, Addai, Kühn, Jesús Rodríguez, Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026

+++ MILAN-COMO, LE NOTIZIE LIVE +++

MILAN-COMO, COSI' TARE

Le parole di The prima del match

MILAN-COMO, PARLA JASHARI

Le parole di Ardon Jashari nel prepartita di Milan-Como

MILAN-COMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ALLEGRI STRAVOLGE IL CENTROCAMPO. SORPRESA IN ATTACCO

Le formazioni ufficiali di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'

MILAN-COMO, PULLMAN ROSSONERO ARRIVATO A SAN SIRO | VIDEO

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Como! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo

MILAN-COMO, ALLEGRI STUDIA QUALCHE SORPRESA

Le Top News della giornata di oggi, 18 febbraio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri. Stasera sfida al Como

VERSO MILAN-COMO, I NUMERI NEL SECONDO TEMPO

Verso il match di questa sera, con le statistiche che non conosci

LE PAROLE DI APOLLONI SU MILAN-COMO 

Le parole di Apolloni in vista del match di questa sera

MILAN-COMO, PARLA MATRI 

Le parole di Matri in vista del match di questa sera

MILAN-COMO, UN TITOLARE SI FERMA

Milan-Como, probabili formazioni: Massimiliano Allegri dovrebbe fare a meno di Loftus-Cheek per la gara di questa sera. Le ultime novità da Gianlucadimarzio.com

MILAN-COMO, IL PARERE DI ORDINE

Il giornalista Franco Ordine ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare dell'assenza pesante di Rabiot. Ecco le sue parole da 'Il Giornale'

MILAN-COMO, COME GIOCA IL DIAVOLO CON JASHARI E MODRIC?

Milan-Como, senza Rabiot Allegri dovrebbe schierare a centrocampo Jashari e Ricci insieme a Modric. Possibile cambio tattico e piano di gioco. Ecco la nostra analisi

MILAN-COMO, IL PARERE DI BIASIN

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle parole di Allegri. Ecco l'estratto da Tuttomercatoweb

MILAN-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Como, probabili formazioni: Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare molto in vista della partita di questa sera. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'

MILAN-COMO, IL PUNTO DA PELLEGATTI

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle possibili scelte di Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Como, partita di recupero della 24^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA