Probabile che tra i tre sia Ricci quello con compiti più offensivi, visto che ha dimostrato di sapersi inserire anche in area di rigore in particolari circostanze. Ma come detto senza Rabiot Allegri potrebbe provare qualcosa di diverso rispetto alla gara di Como. Meno difesa bassa e ripartenza (in cui Rabiot eccelle) e più controllo del gioco e del pallone, cercando così di togliere pressione dalla difesa togliendo il possesso alla squadra di Fabregas. E' solo un'ipotesi, ma è possibile che l'inserimento di Jashari e Ricci vada proprio verso questa strada: con loro due in campo Allegri ha meno inserimento, ma tre palleggiatori a centrocampo di grandissima qualità. Vedremo se il piano del Milan contro il Como sarà davvero questo.