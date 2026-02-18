Pianeta Milan
Allegri cambia piano tattico: ecco come potrebbe giocare il Milan con Modric e Jashari contro il Como

Milan-Como, senza Rabiot Allegri dovrebbe schierare a centrocampo Jashari e Ricci insieme a Modric. Possibile cambio tattico e piano di gioco. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Como, Jashari con Modric? Massimiliano Allegri va verso una rivoluzione nell'undici titolare rispetto a quanto visto nelle recenti partite dei rossoneri. In attacco dovrebbe tornare Leao, mentre in difesa De Winter dovrebbe giocare al posto di Gabbia. Quello che è interessante per il Diavolo è il centrocampo: a sinistra il solito Bartesaghi. A destra Allegri recupera Saelemaekers che dovrebbe partire comunque dalla panchina con Athekame ancora titolare. Quello che sposta gli equilibri è l'assenza per squalifica (doppio giallo e rosso contro il Pisa) di Adrien Rabiot. Il Milan cambia sensibilmente senza il francese in campo (qui tutti i dati e l'analisi). Inoltre l'ex PSG è stato decisivo contro il Como nel girone d'andata con una doppietta d'autore.

Milan-Como, Jashari con Modric per questo motivo?

Senza Rabiot Allegri sembrerebbe andare verso un cambio radicale della sua mediana e probabilmente anche verso un cambio tattico e di un piano partita diverso rispetto a quanto visto allo stadio 'Sinigaglia'. Secondo le ultime di formazione il Milan va verso Modric al centro con Ricci e Jashari al suo fianco. Sulla carta quindi tre mediani in campo allo stesso momento senza mezzali d'inserimento dal primo minuto. Come potrebbe giocarsela Allegri?

Probabile che tra i tre sia Ricci quello con compiti più offensivi, visto che ha dimostrato di sapersi inserire anche in area di rigore in particolari circostanze. Ma come detto senza Rabiot Allegri potrebbe provare qualcosa di diverso rispetto alla gara di Como. Meno difesa bassa e ripartenza (in cui Rabiot eccelle) e più controllo del gioco e del pallone, cercando così di togliere pressione dalla difesa togliendo il possesso alla squadra di Fabregas. E' solo un'ipotesi, ma è possibile che l'inserimento di Jashari e Ricci vada proprio verso questa strada: con loro due in campo Allegri ha meno inserimento, ma tre palleggiatori a centrocampo di grandissima qualità. Vedremo se il piano del Milan contro il Como sarà davvero questo.

