12 vittorie e 5 pareggi con Rabiot, due vittorie e 3 pareggi senza il francese, ma quelli che davvero cambiano sono i numeri. Senza l'ex PSG in campo aumentano in positivo solo i tiri in porta, il possesso palla e le grandi occasioni create di media, gli altri numeri peggiorano e anche sensibilmente. Gol fatti a partita, tiri a partita, tiri concessi a partita e gare con la porta inviolata. Ma i numeri più impressionanti riguardano la media punti (2.41 contro 1.80) e i gol subiti a partita (0.59 contro 1.20). E' quindi innegabile che l'assenza di Rabiot pesa e peserà come un macigno.