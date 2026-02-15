Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. I numeri sono chiarissimi. Tre opzioni per Allegri

MILAN-COMO

Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. I numeri sono chiarissimi. Tre opzioni per Allegri

Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. I numeri sono chiarissimi. Tre opzioni per Allegri
Milan-Como, Rabiot non ci sarà per squalifica dopo il rosso per proteste contro il Pisa. Assenza che pesa come un macigno. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Como, i rossoneri si preparano per il recupero della 24^ giornata della Serie A contro la squadra di Fabregas. I rossoneri arrivano dalla vittoria a fatica contro il Pisa, mentre i biancoblu dalla sconfitta contro la Fiorentina. Il Diavolo deve cercare i tre punti per tornare a meno 5 dall'Inter e tenere vivo il sogno Scudetto, allungando allo stesso momento sulle altre pretendenti al quarto posto, valido per qualificarsi alla prossima Champions League. Per il Diavolo non ci sarà un pilastro ovvero Adrien Rabiot: il francese è stato prima ammonito da Fabbri per un fallo molto, molto dubbio al termine della gara contro il Pisa, poi espulso per proteste. Proprio per l'espulsione il francese non ci sarà mercoledì, ma tornerà in campo con la diffida ancora sulle sue spalle.

Milan-Como, Rabiot assenza pesantissima

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri del Diavoli in Serie A con e senza Rabiot in campo (numeri da quando il francese è arrivato ufficialmente al Milan). Ecco i dati grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.

LEGGI ANCHE

12 vittorie e 5 pareggi con Rabiot, due vittorie e 3 pareggi senza il francese, ma quelli che davvero cambiano sono i numeri. Senza l'ex PSG in campo aumentano in positivo solo i tiri in porta, il possesso palla e le grandi occasioni create di media, gli altri numeri peggiorano e anche sensibilmente. Gol fatti a partita, tiri a partita, tiri concessi a partita e gare con la porta inviolata. Ma i numeri più impressionanti riguardano la media punti (2.41 contro 1.80) e i gol subiti a partita (0.59 contro 1.20). E' quindi innegabile che l'assenza di Rabiot pesa e peserà come un macigno.

LEGGI ANCHE: Via Estupinan? Difensore cercasi: dal Barcellona il colpo di calciomercato perfetto per il Milan>>>

Pesa ancora di più considerando l'avversario: Rabiot è stato fondamentale per battere il Como nel girone d'andata con una doppietta e una partita impressionante. Cosa deve fare Allegri? Probabile che l'allenatore rossonero punti ancora su Samuele Ricci: l'ex Torino è entrato molto bene contro il Pisa cambiando di fatto la partita (l'inserimento e l'assist per Modric sono tutti merito suoi). Non sarà un compito facile per Ricci viste le 'scarpe che dovrà riempire'. Altra soluzione potrebbe essere Loftus-Cheek da mezzala, soprattutto se Allegri vorrà sfruttare la corsa dell'inglese in contropiede. Difficile invece Jashari, visto che l'allenatore rossonero lo vede più come cambio di Modric che come mezzala.

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 25^ giornata
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA