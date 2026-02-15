12 vittorie e 5 pareggi con Rabiot, due vittorie e 3 pareggi senza il francese, ma quelli che davvero cambiano sono i numeri. Senza l'ex PSG in campo aumentano in positivo solo i tiri in porta, il possesso palla e le grandi occasioni create di media, gli altri numeri peggiorano e anche sensibilmente. Gol fatti a partita, tiri a partita, tiri concessi a partita e gare con la porta inviolata. Ma i numeri più impressionanti riguardano la media punti (2.41 contro 1.80) e i gol subiti a partita (0.59 contro 1.20). E' quindi innegabile che l'assenza di Rabiot pesa e peserà come un macigno.
Pesa ancora di più considerando l'avversario: Rabiot è stato fondamentale per battere il Como nel girone d'andata con una doppietta e una partita impressionante. Cosa deve fare Allegri? Probabile che l'allenatore rossonero punti ancora su Samuele Ricci: l'ex Torino è entrato molto bene contro il Pisa cambiando di fatto la partita (l'inserimento e l'assist per Modric sono tutti merito suoi). Non sarà un compito facile per Ricci viste le 'scarpe che dovrà riempire'. Altra soluzione potrebbe essere Loftus-Cheek da mezzala, soprattutto se Allegri vorrà sfruttare la corsa dell'inglese in contropiede. Difficile invece Jashari, visto che l'allenatore rossonero lo vede più come cambio di Modric che come mezzala.
