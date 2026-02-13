Pagelle Pisa-Milan 1-2: Fullkrug disastroso, Modric salva tutto

PAGELLE PISA-MILAN - Siccome le fortune tutte agli altri e a noi mai, il Milan non affronta più la versione del Pisa tutta all'attacco a giocarsela, ma quella tutta dietro a difendersi. Così la prima mezz'ora è un infinito giro palla rossonero che però non porta a grossi pericoli, se non da qualche palla alta messa in mezzo. Non che il Pisa abbia mai creato nulla, ma sembrava difficile da scardinare. Finché non si è buttato in mezzo Ruben, che su palla morbida e dolce di Athekame colpisce di testa e mette dentro, indirizzando così in modo importante la partita e mandando avanti il Milan a fine primo tempo. Il secondo tempo inizia facendo pensare che il Milan la chiuderà facilmente: prima un gol annullato a Rabiot per fallo di mano di Fullkrug, poi il tedesco sbaglia il rigore. Da lì sembra la beffa perfetta: arriva anche il pareggio pisano. Quando tutto sembra perduto, però, Modric salva i rossoneri.