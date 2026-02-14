LEGGI ANCHE: Milan, Modric la carta segreta: il Diavolo prova il colpo di calciomercato dal Real Madrid>>>
Il rigore di Fullkrug nel momento in cui l'attaccante tedesco tira. In questo screen si può vedere come l'area di rigore sia piena, ma la regola è cambiata. Il rigore viene ripetuto solo se chi entra in area prima ha impatto sul rigore o sulla ribattuta. In questo caso Fullkrug tira fuori da solo. Per la polemica sulla posizione del portiere: in caso di rete non segnata si fa ripetere il calcio di rigore solo in caso di tiro parato. Con un tiro fuori si fa ripetere solo per il portiere ha avuto un reale impatto sul tiro dal dischetto. Tra l'altro le immagini non sono chiarissime.
