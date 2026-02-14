"È stato ammonito per aver fermato una potenziale azione pericolosa, in questo caso è un giallo molto sottile e Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar perdere. Poi il centrocampista si è lasciato andare a qualche parola di troppo e ha preso il rosso. Rientrerà comunque con la diffida contro il Parma", queste le parole di Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN dopo Pisa-Milan 1-2 in merito al primo giallo poi espulsione di Adrien Rabiot a pochi minuti dalla fine. Una doppia sanzione pesante, visto che come ha sottolineato lo stesso Marelli: "Squalifica per la prossima gara contro il Como e Rabiot che rimarrà in diffida: alla prossima ammonizione salterà una nuova gara di campionato".