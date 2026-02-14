Pianeta Milan
PISA-MILAN

Rabiot, giallo inesistente contro il Pisa. Sui social pubblica il rigore di Fullkrug e …

Giallo a Rabiot molto dubbio. Dopo Pisa-Milan il francese pubblica sui social ...
Pisa-Milan, il centrocampista francese Ardien Rabiot è stato ammonito con moltissimi dubbi durante la partite. Il suo post dal social Instagram
"È stato ammonito per aver fermato una potenziale azione pericolosa, in questo caso è un giallo molto sottile e Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar perdere. Poi il centrocampista si è lasciato andare a qualche parola di troppo e ha preso il rosso. Rientrerà comunque con la diffida contro il Parma", queste le parole di Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN dopo Pisa-Milan 1-2 in merito al primo giallo poi espulsione di Adrien Rabiot a pochi minuti dalla fine. Una doppia sanzione pesante, visto che come ha sottolineato lo stesso Marelli: "Squalifica per la prossima gara contro il Como e Rabiot che rimarrà in diffida: alla prossima ammonizione salterà una nuova gara di campionato".

Pisa-Milan, il post muto di Rabiot

Dopo la partita il centrocampista francese ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram senza aggiungere testo. Eccola qui.

Il rigore di Fullkrug nel momento in cui l'attaccante tedesco tira. In questo screen si può vedere come l'area di rigore sia piena, ma la regola è cambiata. Il rigore viene ripetuto solo se chi entra in area prima ha impatto sul rigore o sulla ribattuta. In questo caso Fullkrug tira fuori da solo. Per la polemica sulla posizione del portiere: in caso di rete non segnata si fa ripetere il calcio di rigore solo in caso di tiro parato. Con un tiro fuori si fa ripetere solo per il portiere ha avuto un reale impatto sul tiro dal dischetto. Tra l'altro le immagini non sono chiarissime.

