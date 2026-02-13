Marelli: 'Primo giallo a Rabiot? Tocco leggerissimo sull'avversario'

"Rabiot è stato ammonito per una SPA. Una SPA piuttosto sottile possiamo dire, c’è stato veramente un leggerissimo tocco sull’avversario. Rabiot è stato ammonito ed essendo diffidato probabilmente non l’ha presa benissimo e gli è scappata qualche parola di troppo. Ma nella circostanza del fallo Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar correre, è stato molto accentuato il contatto da parte del giocatore del Pisa. Dopo di che Rabiot si deve essere lasciato andare a qualche esclamazione di troppo e Fabbri estrae il secondo cartellino giallo. Cosa significa questo? Squalifica per la prossima gara contro il Como e Rabiot che rimarrà in diffida: alla prossima ammonizione salterà una nuova gara di campionato".