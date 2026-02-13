Marelli: 'Primo giallo a Rabiot? Tocco leggerissimo sull'avversario'

Pianeta Milan
Pisa-Milan, Marelli sul primo giallo a Rabiot: “Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar correre”

Al termine di Pisa-Milan 1-2, il commentatore arbitrale Luca Marelli ha spiegato ai microfoni di 'DAZN' il primo giallo estratto ad Adrien Rabiot. Ecco le sue parole
Il Milan non molla i suoi sogni Scudetto e manda un segnale forte all'Inter capolista alla vigilia della delicata sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti. La 25^ giornata di Serie A si apre con il successo del Milan a Pisa per 2-1, grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek e l'infinito Luka Modric.

I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri l'hanno vinta nel finale grazie a un guizzo del Pallone d'Oro croato, bravo a inventarsi il vantaggio nel finale di gara. Nel secondo tempo, i rossoneri sono stati recuperati al minuto 71 dal momentaneo pareggio di Loyola. Ma, come detto, Modric ha regalato i tre punti ai rossoneri. Da sottolineare diversi episodi arbitrali nella gara. Dal gol annullato a Rabiot per tocco di braccio di Fullkrug, al rigore concesso su Pavlovic e senza dimenticare il cartellino rosso estratto a Rabiot per proteste nel finale. A proposito di quest'ultimo, si è espresso il commentatore arbitrale Luca Marelli ai microfoni di 'DAZN'. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Rabiot è stato ammonito per una SPA. Una SPA piuttosto sottile possiamo dire, c’è stato veramente un leggerissimo tocco sull’avversario. Rabiot è stato ammonito ed essendo diffidato probabilmente non l’ha presa benissimo e gli è scappata qualche parola di troppo. Ma nella circostanza del fallo Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar correre, è stato molto accentuato il contatto da parte del giocatore del Pisa. Dopo di che Rabiot si deve essere lasciato andare a qualche esclamazione di troppo e Fabbri estrae il secondo cartellino giallo. Cosa significa questo? Squalifica per la prossima gara contro il Como e Rabiot che rimarrà in diffida: alla prossima ammonizione salterà una nuova gara di campionato".

