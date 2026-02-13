Pianeta Milan
PISA-MILAN

Pisa-Milan, Loftus-Cheek al termine: “Ecco cosa mi chiedeva Allegri. Inter? Pensiamo a noi”

Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Alessia Scataglini
Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Non c’era molto spazio tra le linee, il Pisa era molto compatto ed era difficile giocare. Quando la palla era sulla fascia sicuramente si sentiva il mister che diceva di attaccare l’area. Poi è arrivato un gran cross…”.

Ora l’obiettivo è dare fastidio all’Inter?

“Penso che la cosa più importante è di concentrarci su noi stessi. Dobbiamo pensare partita dopo partita e pensare a cosa arriva ora. Le partite sono difficili da vincere. Pensiamo partita dopo partita e alla fine vediamo dove siamo”

