Su Luka Modrić: "C'è sempre da imparare da lui: è straordinario, non solo a livello tecnico ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, lì si dividono i grandissimi giocatori da quelli normali. Caratterialmente vogliono andare a prendersi partite, vittorie e trofei. Poi ha fatto un gol straordinario".

Su che farà domani sera durante Inter-Juventus: "Cena in famiglia e poi guarderò la partita (ride, n.d.r.)".

Su Pisa-Milan come partita chiave della stagione: "Era una partita importante, può essere chiave perché venivamo da un periodo di inattività: eravamo mezzi addormentati nel primo tempo, la palla non andava ed è la dimostrazione che le partite le devi vincere nel campo".

Sul Milan che somiglia sempre di più ad una squadra di Allegri: "Ora che stanno rientrando tutti, ho la possibilità di cambiare e di avere più giocatori offensivi. Bisogna migliorare molto negli ultimi trenta metri nel velocizzare l'azione e dare più accelerate con la palla".

Sulla motivazione che ha dato la vittoria di Federica Brignone al suo Milan: "Ieri l'ho detto ai ragazzi, la Brignone è un esempio meraviglioso: con forza di volontà e carattere si è andata a prendere una medaglia dopo tutto quello che ha subito come infortuni. Se verrà a trovarci allo stadio ci farà solo piacere".

Sull'espulsione di Adrien Rabiot e se è arrabbiato con lui: "Era diffidato, ora è stato espulso e rimarrà in diffida. Almeno si riposa (ride, n.d.r.)".