PISA-MILAN

Milan, Modric post Pisa: “Nel secondo tempo ci siamo un po’ rilassati. Felice per…”

Milan, Modric post Pisa: “Nel secondo tempo ci siamo un po’ rilassati. Felice per…” - immagine 1
Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Alessia Scataglini
Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

A 40 anni e 5 mesi hai tenuto aperto il campionato. Sei l’over 40 più forte di sempre?

“Grazie (sorride, ndr). Prima di tutto non potevamo sbagliare oggi, sapevamo che questi punti sarebbero stati cruciali per la lotta in testa alla classifica e li abbiamo presi. Nel secondo tempo ci siamo rilassati un po’ e non abbiamo avuto attenzione. Per questo hanno segnato. Ma alla fine abbiamo attaccato e abbiamo segnato il secondo gol, siamo felici per la vittoria”.

O hai sentito il coro che ti hanno fatto?

“È un privilegio sentire questo coro per me. Posso solo che ringraziare i tifosi”.

Ora l’obiettivo è dare fastidio all’Inter?

“Dobbiamo pensare partita dopo partita. Ogni sfida è difficile, come stasera, e dobbiamo continuare a lavorare, migliorare e concentrarci sulla prossima partita”

