Hiljemark post Pisa-Milan: 'Abbiamo dormito in due occasioni e preso gol'

Cosa ti ha soddisfatto stasera e cosa meno? "Stiamo migliorando nelle fasi di gioco all'interno della partita. Quando abbiamo iniziato a giocare e abbiamo preso ritmo siamo andati meglio. Noi abbiamo la qualità per giocare, per questo noi dobbiamo lavorarci. Se buttiamo sempre il pallone facciamo la fase difensiva il 90% del tempo e su questo dobbiamo lavorare".
Sulla preparazione alla partita: "Il Milan gioca tanto con la palla e noi dobbiamo essere bravi in fase difensiva. Quando prendiamo la palla dobbiamo provare a fare gol con transizioni positive. Nel primo tempo noi abbiamo fatto bene qualche volta, ma è mancata la qualità. Nel secondo tempo è migliorata questa cosa. Questo è uno dei nostri obiettivi in partite come queste".
Sulla salvezza: "Quanti punti per salvarci? Io penso solo alla prossima partita, ci mancano 13 partite. La strada è lunga, io ho visto una squadra con cui fare un percorso insieme, con i tifosi anche. La resilienza è molto importante in questo momento".
