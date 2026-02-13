Pianeta Milan
PISA-MILAN

Hiljemark post Pisa-Milan: “Tatticamente partita fantastica. Abbiamo dormito in due occasioni e preso due gol”

Hiljemark post Pisa-Milan: 'Abbiamo dormito in due occasioni e preso gol'
Oscar Hiljemark, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Tatticamente una partita fantastica, ma abbiamo dormito in due situazioni e contro il Milan prendi gol. Abbiamo fatto un primo tempo sofferto con la palla ma bene a livello difensivo, ne sono contento. Nel secondo tempo meglio, soprattutto fino all'1-1".

Cosa ti ha soddisfatto stasera e cosa meno? "Stiamo migliorando nelle fasi di gioco all'interno della partita. Quando abbiamo iniziato a giocare e abbiamo preso ritmo siamo andati meglio. Noi abbiamo la qualità per giocare, per questo noi dobbiamo lavorarci. Se buttiamo sempre il pallone facciamo la fase difensiva il 90% del tempo e su questo dobbiamo lavorare".

Sulla preparazione alla partita: "Il Milan gioca tanto con la palla e noi dobbiamo essere bravi in fase difensiva. Quando prendiamo la palla dobbiamo provare a fare gol con transizioni positive. Nel primo tempo noi abbiamo fatto bene qualche volta, ma è mancata la qualità. Nel secondo tempo è migliorata questa cosa. Questo è uno dei nostri obiettivi in partite come queste".

Sulla salvezza: "Quanti punti per salvarci? Io penso solo alla prossima partita, ci mancano 13 partite. La strada è lunga, io ho visto una squadra con cui fare un percorso insieme, con i tifosi anche. La resilienza è molto importante in questo momento".

