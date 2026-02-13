Pisa, Nicolas dopo il Milan: 'Serviva più attenzione nel finale'

Nicolas David Andrade, portiere nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Sulla serata: "Sempre bello tornare qua, soprattutto contro una squadra con il Milan".
Sul rigore e sul gol segnato pochi minuti dopo : "Serviva più attenzione, soprattutto nelle ripartenze in cui il Milan è fortissimo. Alla fine abbiamo preso un gol da una palla nata da fallo laterale. Questi punti per noi sono importanti, quindi serviva più attenzione".