PISA-MILAN

Pisa, così Nicolas dopo il Milan: “Serviva più attenzione. Preso gol da un fallo laterale”

Pisa, Nicolas dopo il Milan: 'Serviva più attenzione nel finale'
Nicolas David Andrade, portiere nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Nicolas David Andrade, portiere nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla serata: "Sempre bello tornare qua, soprattutto contro una squadra con il Milan".

Sul rigore e sul gol segnato pochi minuti dopo : "Serviva più attenzione, soprattutto nelle ripartenze in cui il Milan è fortissimo. Alla fine abbiamo preso un gol da una palla nata da fallo laterale. Questi punti per noi sono importanti, quindi serviva più attenzione".

Poi ha aggiunto: "Secondi tempi migliori dei primi? L'avevamo preparata in modo diverso ma poi, piano piano siamo riusciti ad uscire dal basso e abbiamo preso fiducia. Nel secondo tempo abbiamo dato una carica in più ma purtroppo alla fine è mancata un po' di attenzione".

Pisa-Milan 1-1, Giaccherini: “Modric ha preso per mano la squadra e l’ha portata...
Tomori dopo Pisa-Milan: “Potevamo chiudere la partita prima e giocare meglio”

