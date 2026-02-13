Su come Massimiliano Allegri è entrato nella testa del Milan, che ha solidità in fase difensiva: "Siamo più un blocco, difendiamo insieme e siamo più esigenti di non prendere gol. Siamo più solidi in generale e lavoriamo tutti insieme per non prendere gol perché sappiamo bene che abbiamo attaccanti forti: possono cambiare la partita".

Se il Milan guarda più in alto o la quinta in classifica: "Guardiamo a noi, siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Stasera era da vincere e lo abbiamo fatto. Mercoledì abbiamo un'altra partita contro il Como che sarà molto difficile".

Sulla sensazione che prova nel giocare con Luka Modrić: "È veramente una leggenda, un esempio per noi dentro lo spogliatoio. Quando gioca così e quando abbiamo bisogno di un campione, c'è sempre: oggi ha vinto la partita per noi. Siamo contenti perché è sempre un esempio".