PISA-MILAN

Tomori dopo Pisa-Milan: “Potevamo chiudere la partita prima e giocare meglio”

Tomori dopo Pisa-Milan: 'Potevamo chiudere la partita prima e giocare meglio'
Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Pisa-Milan 1-2, così Tomori nel post-partita di 'Sky Sport'

Pisa-Milan 1-2, così Tomori nel post-partita di 'Sky Sport'

Sulla vittoria che pesa molto: "Se siamo felicissimi? Sì certo. A questo punto della stagione è importante prendere i tre punti. Potevamo chiudere la partita prima e giocare meglio ma i tre punti sono pesantissimi".

Su come Massimiliano Allegri è entrato nella testa del Milan, che ha solidità in fase difensiva: "Siamo più un blocco, difendiamo insieme e siamo più esigenti di non prendere gol. Siamo più solidi in generale e lavoriamo tutti insieme per non prendere gol perché sappiamo bene che abbiamo attaccanti forti: possono cambiare la partita".

Se il Milan guarda più in alto o la quinta in classifica: "Guardiamo a noi, siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Stasera era da vincere e lo abbiamo fatto. Mercoledì abbiamo un'altra partita contro il Como che sarà molto difficile".

Sulla sensazione che prova nel giocare con Luka Modrić: "È veramente una leggenda, un esempio per noi dentro lo spogliatoio. Quando gioca così e quando abbiamo bisogno di un campione, c'è sempre: oggi ha vinto la partita per noi. Siamo contenti perché è sempre un esempio".

