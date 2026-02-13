Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Ricci dopo la vittoria di Pisa: “Partita non bellissima. Ma se vinciamo anche queste …”

PISA-MILAN

Milan, Ricci dopo la vittoria di Pisa: “Partita non bellissima. Ma se vinciamo anche queste …”

Milan, Ricci dopo la vittoria di Pisa: 'Partita non bellissima. Ma se vinciamo anche queste ...'
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Daniele Triolo Redattore 

Giocatore giocatore, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Pisa-Milan 1-2, così Ricci nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla partita: "Sicuramente l'avevamo preparata come una partita molto difficile. All'andata erano riusciti a metterci in difficoltà e portare via un punto da 'San Siro' e non è da tutti. Una squadra con voglia e fame. Partita non bellissima, il rigore sbagliato ci ha fatto cambiare la partita in negativo. Fortunatamente siamo riusciti a riprenderla ed a portare via tre punti da un campo difficile".

LEGGI ANCHE

Sul peso di questa vittoria voluta e cercata nel finale: "Il peso dei tre punti lo sappiamo qual è. Sono sempre importanti, per la classifica e per la salute della squadra, per quello che stiamo facendo. Dobbiamo migliorare in tante cose, soprattutto nel riuscire a chiuderla. Ma se riusciamo a vincere anche partite così vuol dire che stiamo bene".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sul gol di Luka Modrić dopo un dai e vai con lui: "Vederlo così è un esempio per noi. Ha fame, voglia. Il gol di oggi lo dimostra. Ha fatto il passaggio, è venuto a riprendersi la palla. Tecnicamente rubargli le cose è difficile, è veramente forte. Ma le sue qualità caratteriali fanno bene al gruppo".

Leggi anche
Pisa, così Nicolas dopo il Milan: “Serviva più attenzione. Preso gol da un fallo...
Pisa-Milan 1-2, Giaccherini: “Modric ha preso per mano la squadra e l’ha portata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA