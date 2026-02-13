Sul peso di questa vittoria voluta e cercata nel finale : "Il peso dei tre punti lo sappiamo qual è. Sono sempre importanti, per la classifica e per la salute della squadra, per quello che stiamo facendo. Dobbiamo migliorare in tante cose, soprattutto nel riuscire a chiuderla. Ma se riusciamo a vincere anche partite così vuol dire che stiamo bene".

Sul gol di Luka Modrić dopo un dai e vai con lui: "Vederlo così è un esempio per noi. Ha fame, voglia. Il gol di oggi lo dimostra. Ha fatto il passaggio, è venuto a riprendersi la palla. Tecnicamente rubargli le cose è difficile, è veramente forte. Ma le sue qualità caratteriali fanno bene al gruppo".