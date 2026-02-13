Bazzani: 'Milan da scudetto? Non penso sia il loro pensiero principale'

Sulla lotta scudetto: "In questo momento il Milan deve guardare all'obiettivo principale: la qualificazione in Champions League. La squadra che hanno davanti (l'Inter, n.d.r.) sta vincendo tutte le partite e può continuare a farlo perché è la più forte del campionato, questo i giocatori lo sanno bene. Poi è chiaro che il Milan ha dei calciatori che, se ti ritrovi lì a poche partite dalla fine, ci puoi provare, ma non penso sia il loro pensiero principale in questo momento".