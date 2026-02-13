Bazzani: 'Milan da scudetto? Non penso sia il loro pensiero principale'

Pianeta Milan
Bazzani sulla lotta scudetto: “Il Milan deve pensare a qualificarsi in Champions, i giocatori lo sanno”

Nel post partita di 'DAZN', l'ex calciatore di Serie A, oggi opinionista, Fabio Bazzani, ha detto la sua sulla lotta scudetto al termine di Pisa-Milan
Soffre, reagisce e colpisce al momento giusto. Il Milan passa a Pisa 2-1 al termine di una partita combattuta: Loftus-Cheek apre, Loyola risponde, poi all’86’ la decide Luka Modric con l’incursione che vale i tre punti. Cartellino rosso per Adrien Rabiot nel finale che ha esagerato nelle proteste dopo essere stato ammonito.

Pisa-Milan, il commento di Bazzani

Al termine del match sono arrivate le parole di Fabio Bazzani durante il post partita di 'DAZN'. Vediamo, di seguito, il suo commento.

Sulla lotta scudetto: "In questo momento il Milan deve guardare all'obiettivo principale: la qualificazione in Champions League. La squadra che hanno davanti (l'Inter, n.d.r.) sta vincendo tutte le partite e può continuare a farlo perché è la più forte del campionato, questo i giocatori lo sanno bene. Poi è chiaro che il Milan ha dei calciatori che, se ti ritrovi lì a poche partite dalla fine, ci puoi provare, ma non penso sia il loro pensiero principale in questo momento".

