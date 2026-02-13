Pianeta Milan
PISA-MILAN

Milan, Allegri così dopo il Pisa: “Modric? Giocatore straordinario. Stasera non era semplice”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Alessia Scataglini
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Non era semplice stasera. Il Pisa è una squadra scomoda. Nel primo tempo abbiamo rischiato. Sembra che ti aspettano, ti fanno uscire dalla partita e poi ti colpiscono in contropiede. Anche sull’1-1 abbiamo dormito su una punizione loro. Prendiamoci i tre punti, i ragazzi comunque sono stati bravi, ma da questa partita bisogna assolutamente migliorare. Abbiamo fatto solo 2 partite in 15 giorni, non era neanche semplice ecco”.

Hai ereditato un Milan ottavo, ora sei a 23 risultati utili consecutivi. Te lo aspettavi un Milan con questa mentalità?

“Dell’anno scorso non posso dire nulla, non è neanche giusto dirlo. Io posso solo dire che questa squadra ha valori tecnici importanti. Ogni tanto rallentiamo un pochettino, dobbiamo fare un passettino in avanti perché il gruppo ha qualità straordinarie. I ragazzi sanno che fino ad ora hanno fatto tantissimo. Però in una settimana può cambiare il campionato. Stasera non era facile, era la sesta trasferta nelle ultime 9, quindi ora nelle ultime 14 avremo 8 partite in casa e 6 fuori

Su Modric: “Che c’è da dire? È un giocatore straordinario. Indipendentemente dalle sue qualità tecniche, che sono meravigliose, è che alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Più una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un’umilità pazzesca. Siamo contenti di averlo. I più giovani devono sfruttare questo momento in cui ci si lavora e allena insieme”.

Come stanno Pulisic e Leao? E Fullkrug? “I rigori si sbagliano… Era un momento importante, potevamo andare sul 2-0, ma ci sta di sbagliarli. Pulisic è entrato molto bene, Leao lo stesso ed è normale che devono migliorare la condizione. Sono soluzioni che anche a partita in corso sono molto importanti”.

Domani meglio che perda punti la Juve o l’Inter?

“L’importante è aver fatto 3 punti noi. Siamo a 53, una vittoria in meno per il nostro obiettivo. Ora recuperiamo la partita col Como e poi vedremo”

