Allegri dopo Pisa-Milan: "Abbiamo ancora margini di miglioramento tecnici e caratteriali"

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Pisa-Milan 1-2, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Non era semplice tornare dopo dieci giorni di sosta. Partita complicata, bisogna stare sempre dentro la partita perché al minimo errore ti colpiscono. In un'altra situazione abbiamo dormito: dobbiamo migliorare, perché il cammino è ancora lungo".

Sulle 23 partite di fila senza sconfitta in campionato: "Sono contento per i ragazzi che stanno facendo un importante lavoro. Stasera ci prendiamo i tre punti, e ci concentriamo su cosa dobbiamo ancora migliorare. Questa squadra ha ancora margini di miglioramento, tecnici ma soprattutto caratteriali".

Sulla gara e le difficoltà del primo tempo: "Era difficile, nel primo tempo non abbiamo occupato l'area bene. L'abbiamo fatto una volta, ha segnato Loftus-Cheek. Poi nel secondo tempo, gol annullato, rigore sbagliato è cambiato un po' tutto".

Sulla reazione dopo il pari incassato: "Abbiamo avuto tante situazioni favorevoli. Dopo l'1-1 ci siamo subito riordinati, bel segnale perché siamo tornati subito in partita. Ora pensiamo al Como".

Su quanto peserà in Milan-Como l'espulsione di Adrien Rabiot, che sarà squalificato: "L'assenza di Rabiot? No, ha bisogno di riposarsi".

