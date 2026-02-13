Sulle 23 partite di fila senza sconfitta in campionato: "Sono contento per i ragazzi che stanno facendo un importante lavoro. Stasera ci prendiamo i tre punti, e ci concentriamo su cosa dobbiamo ancora migliorare. Questa squadra ha ancora margini di miglioramento, tecnici ma soprattutto caratteriali".

Sulla gara e le difficoltà del primo tempo: "Era difficile, nel primo tempo non abbiamo occupato l'area bene. L'abbiamo fatto una volta, ha segnato Loftus-Cheek. Poi nel secondo tempo, gol annullato, rigore sbagliato è cambiato un po' tutto".

Sulla reazione dopo il pari incassato: "Abbiamo avuto tante situazioni favorevoli. Dopo l'1-1 ci siamo subito riordinati, bel segnale perché siamo tornati subito in partita. Ora pensiamo al Como".

Su quanto peserà in Milan-Como l'espulsione di Adrien Rabiot, che sarà squalificato: "L'assenza di Rabiot? No, ha bisogno di riposarsi".