Nei minuti finali di Pisa-Milan, Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995, è stato espulso per proteste nei confronti dell'arbitro Fabbri. Il francese salterà Milan-Como
È appena terminata Pisa-Milan, i rossoneri espugnano la 'Cetilar Arena' vincendo per 2-1. Decisive le reti di Ruben Loftus-Cheek nel primo tempo e di Luka Modric nel finale, per tornare a Milano con tre punti fondamentali per non perdere terreno dall'Inter e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Il Diavolo raggiunge quota 53 punti e mette in fila il ventitreesimo risultato utile consecutivo. Non arrivano soltanto notizie positive per Massimiliano Allegri, nel finale di partita è stato espulso Adrien Rabiot.
Milan, Rabiot salta il como per squalifica
Cartellino rosso per Adrien Rabiot al 92’ minuto, dopo proteste eccessive nei confronti di Fabbri in seguito a un’ammonizione. Un finale nervoso che costerà caro al centrocampista francese, costretto a saltare il recupero contro il Como di Cesc Fabregas, in programma mercoledì 18 febbraio alle 20:45.