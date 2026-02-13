È appena terminata Pisa-Milan, i rossoneri espugnano la 'Cetilar Arena' vincendo per 2-1. Decisive le reti di Ruben Loftus-Cheek nel primo tempo e di Luka Modric nel finale, per tornare a Milano con tre punti fondamentali per non perdere terreno dall'Inter e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Il Diavolo raggiunge quota 53 punti e mette in fila il ventitreesimo risultato utile consecutivo. Non arrivano soltanto notizie positive per Massimiliano Allegri, nel finale di partita è stato espulso Adrien Rabiot.