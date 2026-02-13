Pianeta Milan
PISA-MILAN

Pisa-Milan, espulso Rabiot nel finale: salterà la sfida contro il Como

Nei minuti finali di Pisa-Milan, Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995, è stato espulso per proteste nei confronti dell'arbitro Fabbri. Il francese salterà Milan-Como
È appena terminata Pisa-Milan, i rossoneri espugnano la 'Cetilar Arena' vincendo per 2-1. Decisive le reti di Ruben Loftus-Cheek nel primo tempo e di Luka Modric nel finale, per tornare a Milano con tre punti fondamentali per non perdere terreno dall'Inter e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Il Diavolo raggiunge quota 53 punti e mette in fila il ventitreesimo risultato utile consecutivo. Non arrivano soltanto notizie positive per Massimiliano Allegri, nel finale di partita è stato espulso Adrien Rabiot.

Milan, Rabiot salta il como per squalifica

Cartellino rosso per Adrien Rabiot al 92’ minuto, dopo proteste eccessive nei confronti di Fabbri in seguito a un’ammonizione. Un finale nervoso che costerà caro al centrocampista francese, costretto a saltare il recupero contro il Como di Cesc Fabregas, in programma mercoledì 18 febbraio alle 20:45.

L’ex Marsiglia, in realtà, non sarebbe comunque potuto scendere in campo contro la formazione comasca. Il numero 12 rossonero era diffidato e la squalifica sarebbe scattata automaticamente anche solo con il cartellino giallo.

