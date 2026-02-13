Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Risultati Serie A, Pisa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

PISA-MILAN

Risultati Serie A, Pisa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi alla 'Cetilar Arena' di Pisa tra i nerazzurri di Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Pisa-Milan 1-2, il tabellino

—  

Vince, soffrendo, il Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Pisa di Oscar Hiljemark: 1-2 per i rossoneri il risultato finale alla 'Cetilar Arena'. Dopo un primo tempo fatto di predominio territoriale e sterilità offensiva, il Diavolo sblocca la partita al 39'. Sul cross, dalla destra, di Zachary Athekame, bello il colpo di testa di Ruben Loftus-Cheek. Nella ripresa, al 47', annullato un gol ad Adrien Rabiot per un fallo di mano - nel controllo precedente - di Niclas Füllkrug.

Lo stesso tedesco, al 56', fallisce un calcio di rigore e il Pisa si rianima. I toscani pareggiano, con un po' di fortuna, al 71' con Felipe Loyola (sfortunato Strahinja Pavlović nel rimpallo) e pensano di averla sfangata. Ma, all'85', dopo il pregevole scambio con Samuele Ricci, è Luka Modrić che incassa alle spalle di Nicolas il gol-vittoria! Nel finale (92') espulsione per doppia ammonizione per Rabiot. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Pisa-Milan 1-2 della 'Cetilar Arena'.

LEGGI ANCHE

PISA-MILAN 1-2

Marcatori: 39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modrić (M)

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré (86' Léris), Loyola (92' Durosinmi), Aebischer (57' Akinsanmiro), Angori; Moreo (86' Piccinini), Tramoni (57' Iling-Junior); Stojilković. A disposizione: Guizzo, Luppichini, Calabresi, Coppola, Cuadrado, Højholt, Lorran, Stengs, Meister. Allenatore: Hiljemark.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (78' Pulisic), Fofana (72' Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (72' R. Leão), Nkunku (46' Füllkrug; 90' De Winter). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupiñán, Jashari. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 16' Touré (P), 88' Bartesaghi (M), 91' Rabiot (M).

Espulsi: 92' Rabiot (M) per doppia ammonizione.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Note: al 47' annullato un gol a Rabiot (M) per il tocco di mano di Füllkrug sull'azione; al 56' Füllkrug (M) sbaglia un calcio di rigore.

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 25^ giornata
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA