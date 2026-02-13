Risultati Serie A, Pisa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

PISA-MILAN 1-2
Marcatori: 39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modrić (M)
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré (86' Léris), Loyola (92' Durosinmi), Aebischer (57' Akinsanmiro), Angori; Moreo (86' Piccinini), Tramoni (57' Iling-Junior); Stojilković. A disposizione: Guizzo, Luppichini, Calabresi, Coppola, Cuadrado, Højholt, Lorran, Stengs, Meister. Allenatore: Hiljemark.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (78' Pulisic), Fofana (72' Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (72' R. Leão), Nkunku (46' Füllkrug; 90' De Winter). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupiñán, Jashari. Allenatore: Allegri.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Ammoniti: 16' Touré (P), 88' Bartesaghi (M), 91' Rabiot (M).
Espulsi: 92' Rabiot (M) per doppia ammonizione.
Note: al 47' annullato un gol a Rabiot (M) per il tocco di mano di Füllkrug sull'azione; al 56' Füllkrug (M) sbaglia un calcio di rigore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA