Risultati Serie A, Pisa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi alla 'Cetilar Arena' di Pisa tra i nerazzurri di Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri

Vince, soffrendo, il Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Pisa di Oscar Hiljemark : 1-2 per i rossoneri il risultato finale alla 'Cetilar Arena'. Dopo un primo tempo fatto di predominio territoriale e sterilità offensiva, il Diavolo sblocca la partita al 39' . Sul cross, dalla destra, di Zachary Athekame , bello il colpo di testa di Ruben Loftus-Cheek . Nella ripresa, al 47' , annullato un gol ad Adrien Rabiot per un fallo di mano - nel controllo precedente - di Niclas Füllkrug .

Lo stesso tedesco, al 56', fallisce un calcio di rigore e il Pisa si rianima. I toscani pareggiano, con un po' di fortuna, al 71' con Felipe Loyola (sfortunato Strahinja Pavlović nel rimpallo) e pensano di averla sfangata. Ma, all'85', dopo il pregevole scambio con Samuele Ricci, è Luka Modrić che incassa alle spalle di Nicolas il gol-vittoria! Nel finale (92') espulsione per doppia ammonizione per Rabiot. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Pisa-Milan 1-2 della 'Cetilar Arena'.