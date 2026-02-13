Pisa-Milan 1-2 (90′): Modric salva il Diavolo nel finale | Serie A News

Al 54' il difensore centrale serbo Strahinja Pavlović scambia sulla sinistra con Davide Bartesaghi, involandosi sulla fascia sinistra, entra in area di rigore del Pisa e viene steso da Felipe Loyola. Penalty per il Milan! Dal dischetto, al 56', si presenta Füllkrug: il tedesco angola troppo la conclusione deposita il pallone sul fondo, con la palla che tocca il palo alla destra di Nicolas. Hiljemark un minuto dopo cambia: fuori Michel Aebischer e Matteo Tramoni; dentro Ebenezer Akinsanmiro e Samuel Iling-Junior.

Il Pisa si rianima e, al 59', va al tiro dalla lunga distanza con Filip Stojilković: pallone in curva. Il Milan riprende possesso della partita, fa girare il pallone, amministra il vantaggio. Cerca di far uscire il Pisa dalla propria metà campo per poi stanarlo con delle rapidi ripartenze. Al 71', però, i padroni di casa - messi meglio in campo nella ripresa - pervengono al pareggio. Azione, a sinistra, orchestrata da Stojilković, con il pallone messo verso il centro dell'area di rigore rossonera: Pavlović non riesce a chiudere, è sfortunato nel rimpallo e il pallone arriva a Loyola che fredda Mike Maignan per il pari nerazzurro.

La decide Modric con un gran tocco di esterno a 5' dalla fine — Allegri, allora, corre ai ripari al 72': toglie dal campo Youssouf Fofana e Loftus-Cheek e inserisce Samuele Ricci e Rafael Leão. Quindi, al 78', il tecnico rossonero leva anche Zachary Athekame per inserire Christian Pulisic. Milan con le tre punti per cercare la vittoria. All'81' Diavolo ad un passo dal nuovo vantaggio: sul cross, dalla destra, di Ricci, girata volante di Füllkrug e pallone fuori di poco dal palo alla sinistra di Nicolas.

Il Milan, però, non muore mai e, all'85', sulla triangolazione veloce tra Ricci e Luka Modrić torna in vantaggio! L'incursione del centrocampista croato in area di rigore del Pisa e il tocco di esterno destro a battere Nicolas sono da Pallone d'Oro! All'86', quindi, Hiljemark cambia e toglie Idrissa Touré e Stefano Moreo, inserendo sul campo Gabriele Piccinini e Mehdi Léris.

Allegri toglie Füllkrug al 9o' per Koni De Winter, mentre il Pisa getta sul campo Rafiu Durosinmi al 92', poco dopo l'espulsione, al 91', di Rabiot per doppia ammonizione (la seconda per proteste). Dopo 4' di recupero, però, il Diavolo può festeggiare. Pisa-Milan 1-2 al 90': tre punti di platino per i rossoneri al termine di un match che si era complicato troppo nella parte finale del secondo tempo.