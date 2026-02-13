Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Pisa di Oscar Hiljemark in occasione della partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Pisa-Milan 0-1: la sblocca di testa Loftus-Cheek! | Serie A News
PISA-MILAN
Pisa-Milan 0-1: la sblocca di testa Loftus-Cheek! | Serie A News
Ruben Loftus-Cheek, con un pregevole colpo di testa al 39' sul cross di Zachary Athekame, porta in vantaggio i rossoneri in Pisa-Milan!
LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Pisa-Milan >>>
Al 39', infatti, sul cross, dalla destra, di Zachary Athekame nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa di Ruben Loftus-Cheek e palla nell'angolo alla destra di Nicolas! Pisa-Milan 0-1!
© RIPRODUZIONE RISERVATA