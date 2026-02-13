Pisa-Milan, Allegri si arrabbia con Fofana e Loftus. Ecco cosa non va

A questo proposito, Max chiede qualcosa in più a due giocatori in particolare. Come raccontato da 'DAZN', il tecnico toscano, in un momento in cui il gioco era fermo, ha prima sgridato Loftus-Cheek, urlandogli "stai camminando". Pochi minuti dopo, il toscano ha parlato con Youssouf Fofana, richiamandolo all'attenzione e invitandolo a rimanere dentro la partita. Secondo 'DAZN', Allegri gli avrebbe detto: "Sveglia, hai toccato una palla'. Alla reazione poco entusiasta del francese, il tecnico ha mandato subito a scaldare Samuele Ricci. Dopo pochi minuti, i rossoneri hanno sbloccato la gara con il gol proprio di Loftus-Cheek su assist di Athekame. Nei festeggiamenti, Allegri e Fofana si sono ritagliati un momento per chiarire e i due si sono subito abbracciati.