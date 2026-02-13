Pisa-Milan, Allegri si arrabbia con Fofana e Loftus. Ecco cosa non va

Pianeta Milan
PISA-MILAN

Da pochi minuti è cominciata la partita tra Pisa e Milan, match che apre la 25^ giornata di Serie A. Prima parte di gara in cui c'è stata una buona intensità da parte di entrambe le squadre, ma nessuna vera occasione per fare gol. Il Milan ci sta provando ma sta trovando davanti a sé un Pisa ben schierato e organizzato, pronto a chiudere e raddoppiare su ogni uomo.

Allora, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri sta cercando di dare la scossa ai suoi ragazzi in modo da sbloccare il prima possibile il match che i rossoneri devono assolutamente vincere per rimanere in scia dell'Inter capolista.

A questo proposito, Max chiede qualcosa in più a due giocatori in particolare. Come raccontato da 'DAZN', il tecnico toscano, in un momento in cui il gioco era fermo, ha prima sgridato Loftus-Cheek, urlandogli "stai camminando". Pochi minuti dopo, il toscano ha parlato con Youssouf Fofana, richiamandolo all'attenzione e invitandolo a rimanere dentro la partita. Secondo 'DAZN', Allegri gli avrebbe detto: "Sveglia, hai toccato una palla'. Alla reazione poco entusiasta del francese, il tecnico ha mandato subito a scaldare Samuele Ricci. Dopo pochi minuti, i rossoneri hanno sbloccato la gara con il gol proprio di Loftus-Cheek su assist di Athekame. Nei festeggiamenti, Allegri e Fofana si sono ritagliati un momento per chiarire e i due si sono subito abbracciati.

