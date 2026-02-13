Bazzani: 'Il Milan può trovare spazi contro un Pisa che dovrà provarci'

“Bartesaghi ha grossi margini e sta dimostrando di dare un contributo importante, ma dire che è il vice Dimarco è ingeneroso. Sta crescendo e sta sfruttando l’opportunità che gli ha dato Allegri. Il Pisa fa troppi pochi punti in casa, anche se l’avversario è il Milan dovranno provarci, la classifica non aspetta. L’ultimo step che deve fare il Milan è quello di riuscire a vincere contro le squadre della parte bassa della classifica".
"Stasera il Milan può trovare più spazi del previsto. La strategia di Allegri prende in considerazione i tre impegni ravvicinati e le condizioni dei propri calciatori. Il Milan ha tre difensori che si esaltano nel fortino, ma può giocare sia in ripartenza che facendo la partita. Avere Leao, Pulisic e Fullkrug da poter inserire a partita in corso è un valore aggiunto".
