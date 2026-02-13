Bazzani: 'Il Milan può trovare spazi contro un Pisa che dovrà provarci'

Pianeta Milan
Bazzani: “Stasera il Milan può trovare più spazi del previsto. Il Pisa dovrà provarci”

Nel suo intervento durante il pre-partita nello studio di 'DAZN', l'ex calciatore di Serie A Fabio Bazzani ha parlato della partita contro il Pisa e del momento di forma del Milan
È cominciata Pisa-Milan, sfida valida per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026, in scena alla 'Cetilar Arena'. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per non perdere terreno dall'Inter. La gara di andata a San Siro è terminato 2-2, con il gol pareggio nel recupero di Zachary Athekame. 

L'ex calciatore di Serie A Fabio Bazzani ha parlato di Allegri, Bartesaghi e del momento di forma di Milan e Pisa. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate nel pre-partita di DAZN

Bartesaghi ha grossi margini e sta dimostrando di dare un contributo importante, ma dire che è il vice Dimarco è ingeneroso. Sta crescendo e sta sfruttando l’opportunità che gli ha dato Allegri. Il Pisa fa troppi pochi punti in casa, anche se l’avversario è il Milan dovranno provarci, la classifica non aspetta. L’ultimo step che deve fare il Milan è quello di riuscire a vincere contro le squadre della parte bassa della classifica".

"Stasera il Milan può trovare più spazi del previsto. La strategia di Allegri prende in considerazione i tre impegni ravvicinati e le condizioni dei propri calciatori. Il Milan ha tre difensori che si esaltano nel fortino, ma può giocare sia in ripartenza che facendo la partita. Avere Leao, Pulisic e Fullkrug da poter inserire a partita in corso è un valore aggiunto".

