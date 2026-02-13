Marcolin: 'Se il Milan corre quanto il Pisa la qualità tecnica verrà fuori'

Sul Milan: " Il Milan è una squadra sia fisica che tecnica, in campionato deve fare la corsa su se stesso. Questa può essere una sfida favorevole per il loro cammino. Il cuore della squadra di Allegri sono sempre i centrocampisti, quando il centrocampo gira i rossoneri riescono a ottenere il risultato. Se il Milan corre quanto il Pisa, alla lunga la qualità tecnica verrà fuori ".

Sul Pisa: " Il Pisa deve migliorare il trend offensivo, ha fatto troppo poco, una sola vittoria. Deve provare a essere un po' più spregiudicato. Ha avuto questi problemi di classifica anche per la poca esperienzaa della rosa".

Sui singoli: "Allegri migliora tutti. Athekame sta sfruttando lo spazio, ma Saelemaekers rimane il titolare fisso. Rabiot è meglio di McTominay, fa tre ruoli in uno, in questo momento è più indispensabile anche di Modric. Allegri ha cavalcato il momento di forma dei vari attaccanti, prima con Pulisic, poi con Leao e ora con Nkunku. Lui è bravissimo a trovare la chiave di lettura per i giocatori. Quando parla di Nkunku lo descrive sempre come un giocatore fortissimo, nelle ultime partite questa tecnica sta venendo fuori. Lo ha sempre difeso, anche quando le cose non andavano bene, basti pensare al rigore contro il Como".