Hiljemark pre Pisa-Milan: 'Anche loro hanno alcuni problemi in certe fasi'

Sull'attacco: "Tramoni ha delle qualità differenti rispetto a chi ha giocato settimana scorsa. Il Milan ti viene aggressivo a pressare e lui ha caratteristiche che possono aiutarci. Stojilkovic ha giocato una buona partita settimana scorsa e volevo uno che attaccasse la profondità per questa sera".
Sul cambiamento negli allenamenti: "Lo staff di prima faceva gli allenamenti in un modo diverso. Secondo il nostro staff bisogna mettere un po' più di aggressività in allenamento. In 3 giorni non si cambia tutto, ma noi dobbiamo fare una strada insieme".
Sul Milan: "Sono una squadra forte, sia nei singoli che per quanto riguarda l'allenatore. Allegri è un grande allenatore. Noi dobbiamo provare a fare male al Milan. Anche loro hanno alcuni problemi in alcune fasi di gioco. Si tratta di tattica".
