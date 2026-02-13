Pianeta Milan
PISA-MILAN

Ecco Hiljemark prima di Pisa-Milan: “Allegri grande allenatore. Anche i rossoneri hanno alcuni problemi”

Hiljemark pre Pisa-Milan: 'Anche loro hanno alcuni problemi in certe fasi'
Oscar Hiljemark, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Oscar Hiljemark, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla prima partita in casa: "Sono positivo. Questo è uno stadio bello e i tifosi sono pronti. Io sono molto contento di essere qua e di affrontare una bella partita oggi".

Sull'attacco: "Tramoni ha delle qualità differenti rispetto a chi ha giocato settimana scorsa. Il Milan ti viene aggressivo a pressare e lui ha caratteristiche che possono aiutarci. Stojilkovic ha giocato una buona partita settimana scorsa e volevo uno che attaccasse la profondità per questa sera".

Sul cambiamento negli allenamenti: "Lo staff di prima faceva gli allenamenti in un modo diverso. Secondo il nostro staff bisogna mettere un po' più di aggressività in allenamento. In 3 giorni non si cambia tutto, ma noi dobbiamo fare una strada insieme".

Sul Milan: "Sono una squadra forte, sia nei singoli che per quanto riguarda l'allenatore. Allegri è un grande allenatore. Noi dobbiamo provare a fare male al Milan. Anche loro hanno alcuni problemi in alcune fasi di gioco. Si tratta di tattica".

