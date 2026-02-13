Milan, Athekame prima della gara contro il Pisa: “Partita difficile ma la squadra è pronta”

Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
PISA-MILAN
All’andata hai segnato il tuo primo e unico gol al Milan, ci hai pensato? “Sì sì, è stata una grossa emozione”.
Cerchi altri gol? “Ci spero, ma la cosa più importante per me è vincere”.
Com’è vivere questo momento? “Sono contento, concentrato. Spero di fare una buona partita insieme alla squadra”.
Cosa ti chiede il mister? “È una partita difficile ma penso che la squadra sia pronta”
