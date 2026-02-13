Questa sera, nel match contro il Milan , il Pisa del nuovo Oscar Hiljemark dovrà fare a meno del titolatissimo Adrian Semper e della sua prima alternativa Simone Scuffet : il primo dei due è alle prese con un problema al ginocchio, mentre il secondo ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà distante da terreno di gioco per un po'. Ma chi giocherà contro i rossoneri di Massimiliano Allegri?

Secondo quanto riferito da calciopisa.it, contro i rossoneri dovrebbe giocare Nicolas Andrade, portiere classe '88 che, nell' ultima stagione e mezzo, ha giocato solamente due partite. Il portiere brasiliano ha vestito anche la maglia dell'Hellas Verona. Dopo l'infortunio di Semper, in panchina è stato spesso convocato il giovane classe 2009 Tommaso Guizzo. Oltre al gvoane, è stato convocato anche il portiere della Primavera Matteo Luppichini, classe 2008. Si prospetta, perciò, un match davvero infuocato, conentrambe le formazioni che sono alla ricerca di punti importanti.