Pisa-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida con un buon momento di forma, avendo vinto l'ultima partita di Serie A contro il Bologna per 3-0. Questo successo ha seguito un pareggio combattuto contro la Roma, dimostrando la capacità dei rossoneri di ottenere risultati positivi sia in casa che in trasferta, tenendo viva la striscia di riusltati utili. La squadra di Mister Allegri sta mostrando una solidità difensiva e un attacco efficace, elementi che saranno fondamentali per affrontare il Pisa e le gare successive. Dall'inferemeria rientrano Pulisic e Leão, armi in più per il finale di stagione. Saelemaekers ancora out come Gimenez: il belga verrà valutato per Como, mentre il messicano ha ancora circa un mese per il definitivo reintegro.

"In questo momento loro stanno giocando delle belle partite, soprattutto in casa, creano molto e stanno dentro alla partita fino alla fine. Bisognerà fare molta attenzione specie sulle palle inattive". Sono le parole di Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia. "Pulisic è tornato a disposizione, forse ha 15-20 minuti nelle gambe. Leão sta molto meglio e anche Gimenez tra un mesetto dovrebbe tornare a disposizione. Saelemaekers è ancora fuori, vediamo se riesce a recuperare per mercoledì contro il Como. Non sarà una partita semplice ma abbiamo l'occasione per fare un altro passetto verso il nostro obiettivo, la quota Champions. Per tornare a casa da Pisa soddisfatti dobbiamo fare risultato, per fare risultato dobbiamo fare una bella prestazione".

QUI PISA — Il Pisa si presenta a questa sfida dopo un pareggio a reti inviolate contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata di Serie A. La squadra di Hiljemark ha mostrato una certa resilienza, ma sta attraversando un periodo di alti e bassi, con una sola vittoria nelle ultime sei partite di campionato. Nonostante le difficoltà, il Pisa cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà il Milan e migliorare la propria posizione in classifica. La squadra toscana è determinata a dare il massimo e a cercare di ottenere un risultato positivo contro i rossoneri.

"Voglio vedere una squadra che fa entrambe le fasi di gioco bene, che gioca insieme". Introduce così la sfida Hiljemark, mister dei nerazzurri. "Ho visto tante partite e tante clip del Milan, sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità. Come ogni squadra hanno dei punti deboli e dovremo sfruttarli. D'ora in poi tutte le partite sono come una finale e la resilienza conta moltissimo".

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le 13 sfide di Serie A contro il Pisa (10V, 3N): i toscani sono l'avversaria contro cui i rossoneri vantano il maggior numero di precedenti senza mai perdere nella competizione.

In caso evitasse la sconfitta contro il Pisa, il Milan eguaglierebbe la sua terza serie di imbattibilità più lunga in una stagione di Serie A (23 match di fila), registrata tra settembre 1992 e marzo 1993 - nei due gradini più alti del podio ci sono una serie di 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e la serie di 34, lunga tutto il torneo 1991/92.

Il Milan è la squadra con la miglior precisione nei passaggi in questa Serie A (87.2%).

Adrien Rabiot ha preso parte a otto gol in questa Serie A (quattro reti e quattro assist), sette dei quali in trasferta: nessun centrocampista è stato coinvolto in più centri fuori casa nel torneo in corso.

DOVE GUARDARE PISA-MILAN — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Michael Fabbri, assistito da Davide Imperiale e Matteo Passeri. Quarto ufficiale Marco Piccinini. Al VAR Gianluca Aureliano, assistito da Marco Serra.

La sfida di venerdì sera dell'Arena Garibaldi aprirà la 25ª giornata di Serie A: venerdì alle 20.45 Pisa-Milan. Sabato si inizia alle 15.00 con Como-Fiorentina, poi alle 18.00 Lazio-Atalanta e alle 20.45 Inter-Juventus. Domenica alle 12.30 Udinese-Sassuolo, alle 15.00 Cremonese-Genoa e Parma-Hellas Verona, alle 18.00 Torino-Bologna e alle 20.45 Napoli-Roma. Lunedì, in conclusione, Cagliari-Lecce alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter 58; Milan* 50; Napoli 49; Juventus 46; Roma 46; Como* 41; Atalanta 39; Lazio 33; Udinese 32; Bologna 30; Sassuolo 29; Cagliari 28; Torino 27; Parma 26; Genoa e Cremonese 23; Lecce 21; Fiorentina 18; Pisa e Hellas Verona 15. (* = una partita in meno)