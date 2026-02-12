Pisa, la curva carica la squadra in vista del Milan: il comunicato ufficiale

Pianeta Milan
Verso Pisa-Milan, il comunicato della curva nerazzurra: “È il momento di tirare fuori le palle”

Il comunicato ufficiale della 'Curva Nord Maurizio Alberti' per caricare il Pisa di Hiljemark in vista della sfida della 'Cetilar Arena' contro il Milan
Manca sempre meno a Pisa-Milan, match valido per la 25ª giornata di Serie A, in programma domani sera alla 'Cetilar Arena'. I nerazzurri sono all'ultimo posto in classifica con appena 15 punti, frutto di una vittoria, 12 pareggi e 11 sconfitte. Nella giornata di ieri (11 febbraio), il tifo organizzato del club toscano ribadito il proprio sostegno alla squadra in vista del finale di stagione tramite una nota ufficiale. Ecco, di seguito, il comunicato della 'Curva Nord Maurizio Alberti'.

Pisa, il comunicato della curva in vista del Milan

"Come se fosse l'inizio di una nuova avventura. Con più grinta e rabbia di quelle messe finora. Per noi non è il momento di smobilitare ma quello di tirare fuori le palle, cosa che siamo abituati a fare da anni e che è sempre buono per dare l'esempio a giocatori, mister e tutti quelli a cui chiediamo di lottare per la maglia. Ma la maglia è prima nostra che loro. Facile fare i fighetti in serie B, meno pigliare schiaffi in serie A, in un contesto nuovo che ha misurato e messo alla prova tutti".

"Non va sempre bene. Alle volte va male. Ma venerdì saremo allo stesso modo e con lo stesso atteggiamento in Curva Nord, pronti a sostenere la squadra contro le statistiche, i pronostici, il Milan, anche contro l'evidenza. In serie A c'è andato "il Pisa", che è quello che gioca in campo, e può retrocedere, ma anche "Pisa", che è la città, che siamo tutti noi. E noi no, non possiamo retrocedere: vogliamo guardare tutti negli occhi. Non facciamo appelli, chi vuol venire allo stadio sa dove trovare sia noi che il famoso "zoccolo duro", che chiacchiera e scrive poco ma c'è sempre stato. Ci vediamo venerdì".

