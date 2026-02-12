Pisa, la curva carica la squadra in vista del Milan: il comunicato ufficiale

"Non va sempre bene. Alle volte va male. Ma venerdì saremo allo stesso modo e con lo stesso atteggiamento in Curva Nord, pronti a sostenere la squadra contro le statistiche, i pronostici, il Milan, anche contro l'evidenza. In serie A c'è andato "il Pisa", che è quello che gioca in campo, e può retrocedere, ma anche "Pisa", che è la città, che siamo tutti noi. E noi no, non possiamo retrocedere: vogliamo guardare tutti negli occhi. Non facciamo appelli, chi vuol venire allo stadio sa dove trovare sia noi che il famoso "zoccolo duro", che chiacchiera e scrive poco ma c'è sempre stato. Ci vediamo venerdì".
© RIPRODUZIONE RISERVATA