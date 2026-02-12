Pisa, la curva carica la squadra in vista del Milan: il comunicato ufficiale

Pisa, il comunicato della curva in vista del Milan

"Come se fosse l'inizio di una nuova avventura. Con più grinta e rabbia di quelle messe finora. Per noi non è il momento di smobilitare ma quello di tirare fuori le palle, cosa che siamo abituati a fare da anni e che è sempre buono per dare l'esempio a giocatori, mister e tutti quelli a cui chiediamo di lottare per la maglia. Ma la maglia è prima nostra che loro. Facile fare i fighetti in serie B, meno pigliare schiaffi in serie A, in un contesto nuovo che ha misurato e messo alla prova tutti".