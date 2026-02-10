Pianeta Milan
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Stipendi Serie A: un solo giocatore del Milan nella top 10 (e non è Leao)

SERIE A NEWS

Stipendi Serie A: un solo giocatore del Milan nella top 10 (e non è Leao)

Top 10 stipendi in Serie A: solo un giocatore del Milan
La graduatoria degli attaccanti più pagati in Serie A evidenzia una scelta chiara del Milan nella gestione del monte ingaggi, distante dalle politiche di Juventus e Inter.
Per rendere le rose competitive molto spesso di spendono tanti milioni per i costi dei cartellini, ma un altro costo che incide sempre sulle spese sono gli stipendi. Oggi analizziamo gli attaccanti con gli ingaggi più alti della Serie A, focalizzandoci sullo stipendio lordo annuale (dati 'Trasfermarkt'). In questa speciale classifica c'è un dato che balza subito agli occhi dei tifosi rossoneri: un solo attaccante del Milan in top 10, e non si tratta di Rafael Leao.

Stipendi Serie A, la top 10 degli attaccanti

Il giocatore più pagato della Serie A è - per distacco - Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus percepisce uno stipendio lordo di € 22,2 milioni. Al secondo posto troviamo Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro guadagna € 16,6 milioni a stagione. Paulo Dybala si colloca in terza posizione: l'ingaggio della 'Joya' è di € 12,9 milioni. Al quarto e quinto posto ci sono altri due bianconeri: Jonathan David e Kenan Yildiz (fresco di rinnovo), entrambi a € 11,1 milioni.

Il calciatore più pagato del Milan è Christopher Nkunku. L'attaccante francese, arrivato in estate dal Chelsea si trova in sesta posizione, con uno stipendio di € 9,3 milioni fino al 2030. A pari merito con l'ex Lipsia c'è Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli. Chiudono la top 10 l'ex rossonero Alvaro Morata (€ 8,3 milioni), Marcus Thuram (€ 7,8 milioni) e Romelu Lukaku (€ 7,7 milioni).

