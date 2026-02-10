Per rendere le rose competitive molto spesso di spendono tanti milioni per i costi dei cartellini, ma un altro costo che incide sempre sulle spese sono gli stipendi . Oggi analizziamo gli attaccanti con gli ingaggi più alti della Serie A , focalizzandoci sullo stipendio lordo annuale (dati 'Trasfermarkt'). In questa speciale classifica c'è un dato che balza subito agli occhi dei tifosi rossoneri: un solo attaccante del Milan in top 10, e non si tratta di Rafael Leao .

Stipendi Serie A, la top 10 degli attaccanti

Il giocatore più pagato della Serie A è - per distacco - Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus percepisce uno stipendio lordo di € 22,2 milioni. Al secondo posto troviamo Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro guadagna € 16,6 milioni a stagione. Paulo Dybala si colloca in terza posizione: l'ingaggio della 'Joya' è di € 12,9 milioni. Al quarto e quinto posto ci sono altri due bianconeri: Jonathan David e Kenan Yildiz (fresco di rinnovo), entrambi a € 11,1 milioni.