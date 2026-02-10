LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri>>>
Il calciatore più pagato del Milan è Christopher Nkunku. L'attaccante francese, arrivato in estate dal Chelsea si trova in sesta posizione, con uno stipendio di € 9,3 milioni fino al 2030. A pari merito con l'ex Lipsia c'è Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli. Chiudono la top 10 l'ex rossonero Alvaro Morata (€ 8,3 milioni), Marcus Thuram (€ 7,8 milioni) e Romelu Lukaku (€ 7,7 milioni).
© RIPRODUZIONE RISERVATA