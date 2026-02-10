La 'rosea' ha ricordato come Leao soffra di un problema all’adduttore che inevitabilmente lo limita, e che staff tecnico e medico gestiscono con prudenza per evitare che degeneri in pubalgia. Il riposo di Bologna e quello dell'ultimo weekend (il rinvio della partita interna contro il Como) lo riconsegnano al Milan e alla Serie A più fresco.
Ma anche con meno ritmo nelle gambe. È anche vero, però, che Leao potrà ritrovare il ritmo soltanto giocando. Ad ogni modo, in Pisa-Milan vuole esserci anche perché, confermato da lui stesso in una storia pubblicata sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram', ora va "molto meglio". Allegri incrocia le dita e spera che sia la volta buona per il suo completo ritorno alla forma migliore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA