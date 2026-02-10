Rafael Leao, classe 1999, attaccante portoghese del Milan, ha svolto anche ieri l'intero allenamento in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri ed è abile e arruolabile per la trasferta di Pisa. Nelle ultime settimane è stato gestito

Daniele Triolo Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 10:58)

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, Christopher Nkunku giocherà titolare: chi al suo fianco? Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, sta valutando ma, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è probabile che il francese farà coppia in attacco - nel 3-5-2 - con Rafael Leao.