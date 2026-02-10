Pianeta Milan
Rafael Leao, classe 1999, attaccante portoghese del Milan, ha svolto anche ieri l'intero allenamento in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri ed è abile e arruolabile per la trasferta di Pisa. Nelle ultime settimane è stato gestito
Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, Christopher Nkunku giocherà titolare: chi al suo fianco? Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, sta valutando ma, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è probabile che il francese farà coppia in attacco - nel 3-5-2 - con Rafael Leao.

Pisa-Milan, Leao probabilmente in campo dal 1' con Nkunku

Il numero 10 del Milan, infatti, sta bene e si è allenato con il gruppo anche ieri. Nessun dubbio sulla sua disponibilità, ma qualche domanda, invece, è lecita sulle sue condizioni fisiche. A Bologna, per esempio, Leao - seppur convocato - è rimasto per 90' in panchina. Prima aveva giocato tre partite di fila, anche se sempre sostituito, per via di una forma non ottimale.

La 'rosea' ha ricordato come Leao soffra di un problema all’adduttore che inevitabilmente lo limita, e che staff tecnico e medico gestiscono con prudenza per evitare che degeneri in pubalgia. Il riposo di Bologna e quello dell'ultimo weekend (il rinvio della partita interna contro il Como) lo riconsegnano al Milan e alla Serie A più fresco.

Ma anche con meno ritmo nelle gambe. È anche vero, però, che Leao potrà ritrovare il ritmo soltanto giocando. Ad ogni modo, in Pisa-Milan vuole esserci anche perché, confermato da lui stesso in una storia pubblicata sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram', ora va "molto meglio". Allegri incrocia le dita e spera che sia la volta buona per il suo completo ritorno alla forma migliore.

