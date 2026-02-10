Il calciomercato invernale è andato in archivio da poco più di una settimana, ma il Milan già pensa - con largo anticipo - alla finestra estiva di trattative. Si preannuncia, infatti, una finestra piuttosto pirotecnica per il club di Via Aldo Rossi. Non sarà una rivoluzione, così come è invece avvenuto nel 2025; piuttosto, si tratterà di un rafforzamento della rosa in alcuni settore chiave. Dal punto di vista qualitativo, ovviamente, ma anche numerico, visto che il Diavolo dovrebbe tornare a giocare in Europa nella stagione 2026-2027. In quale competizione, lo si vedrà poi. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, non solo Vlahovic o Kean: Tare vuole anche questi altri due attaccanti
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, non solo Vlahovic o Kean: Tare vuole anche questi altri due attaccanti
Il Milan è già alla ricerca di rinforzi per il calciomercato estivo e il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare ne ha individuati già due che potrebbero servire alla causa rossonera. Specialmente nel caso di Champions League
© RIPRODUZIONE RISERVATA