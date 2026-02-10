PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, non solo Vlahovic o Kean: Tare vuole anche questi altri due attaccanti

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, non solo Vlahovic o Kean: Tare vuole anche questi altri due attaccanti

Il Milan è già alla ricerca di rinforzi per il calciomercato estivo e il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare ne ha individuati già due che potrebbero servire alla causa rossonera. Specialmente nel caso di Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato Milan, Tare punta due rinforzi di qualità in attacco per giugno

Il calciomercato invernale è andato in archivio da poco più di una settimana, ma il Milan già pensa - con largo anticipo - alla finestra estiva di trattative. Si preannuncia, infatti, una finestra piuttosto pirotecnica per il club di Via Aldo Rossi. Non sarà una rivoluzione, così come è invece avvenuto nel 2025; piuttosto, si tratterà di un rafforzamento della rosa in alcuni settore chiave. Dal punto di vista qualitativo, ovviamente, ma anche numerico, visto che il Diavolo dovrebbe tornare a giocare in Europa nella stagione 2026-2027. In quale competizione, lo si vedrà poi. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA