Fu proprio Allegri a far esordire il ragazzo, in Serie A e in Champions League, con la maglia bianconera. Kean, per 'Tuttosport', contraccambia la stima dell'allenatore del Milan: non ha mai dimenticato quanto Allegri lo abbia difeso, a Torino, quando le cose non giravano per il verso giusto. Tra pochi mesi - chissà - le strade dei due potrebbero incrociarsi di nuovo, stavolta a Milano. Il Milan ci spera e, dopo aver sondato il terreno nelle scorse settimane con il suo entourage (capitanato da Alessandro Lucci), ci proverà a fine campionato.
La presenza di un emissario del Milan al 'Franchi', secondo il quotidiano torinese, certifica ulteriormente l'interesse dei rossoneri nei confronti di Kean in vista del prossimo calciomercato estivo. Kean, nel suo contratto con la Fiorentina, ha una clausola risolutoria di 62 milioni di euro, che sarà però valida dal 1° al 15 luglio. La sensazione è che il Diavolo cercherà di negoziare sul prezzo. Difficile pensare che il Milan possa spendere così tanto per un singolo cartellino. Intanto, la sua candidatura prende quota e uno spazio di primo piano nel 'casting' milanista per il nuovo attaccante.
