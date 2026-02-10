Pianeta Milan
Calciomercato, Kean-Milan? La clausola da 62 milioni, l’endorsement di Allegri, il piano del Diavolo

Moise Kean, classe 2000, centravanti italiano della Fiorentina di Paolo Vanoli, sembra essere balzato in cima alla lista dei desideri di calciomercato del Milan in vista della prossima stagione. Clausola altissima, ma c'è una strategia per lui
'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del Milan per l'attacco in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Non è passata, infatti, inosservata la presenza - sabato scorso - di un emissario del club di Via Aldo Rossi sugli spalti dello stadio 'Franchi' di Firenze in occasione di Fiorentina-Torino 2-2. Partita in cui Kean ha segnato anche un gran bel gol.

Calciomercato Milan, fari puntati su Kean della Fiorentina

In estate il Milan lavorerà, sul fronte calciomercato, per regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un nuovo goleador e Kean rappresenta, secondo 'Tuttosport', un profilo ideale per il Milan di RedBird. Giovane, già di alto livello ma ancora dotato di margini di miglioramento. A sponsorizzare il nome di Kean con la dirigenza rossonera, tra l'altro, ci avrebbe pensato lo stesso Allegri, che ha avuto Kean alla Juventus da giovanissimo.

Fu proprio Allegri a far esordire il ragazzo, in Serie A e in Champions League, con la maglia bianconera. Kean, per 'Tuttosport', contraccambia la stima dell'allenatore del Milan: non ha mai dimenticato quanto Allegri lo abbia difeso, a Torino, quando le cose non giravano per il verso giusto. Tra pochi mesi - chissà - le strade dei due potrebbero incrociarsi di nuovo, stavolta a Milano. Il Milan ci spera e, dopo aver sondato il terreno nelle scorse settimane con il suo entourage (capitanato da Alessandro Lucci), ci proverà a fine campionato.

La presenza di un emissario del Milan al 'Franchi', secondo il quotidiano torinese, certifica ulteriormente l'interesse dei rossoneri nei confronti di Kean in vista del prossimo calciomercato estivo. Kean, nel suo contratto con la Fiorentina, ha una clausola risolutoria di 62 milioni di euro, che sarà però valida dal 1° al 15 luglio. La sensazione è che il Diavolo cercherà di negoziare sul prezzo. Difficile pensare che il Milan possa spendere così tanto per un singolo cartellino. Intanto, la sua candidatura prende quota e uno spazio di primo piano nel 'casting' milanista per il nuovo attaccante.

