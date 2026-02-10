Fu proprio Allegri a far esordire il ragazzo, in Serie A e in Champions League, con la maglia bianconera. Kean, per 'Tuttosport', contraccambia la stima dell'allenatore del Milan: non ha mai dimenticato quanto Allegri lo abbia difeso, a Torino, quando le cose non giravano per il verso giusto. Tra pochi mesi - chissà - le strade dei due potrebbero incrociarsi di nuovo, stavolta a Milano. Il Milan ci spera e, dopo aver sondato il terreno nelle scorse settimane con il suo entourage (capitanato da Alessandro Lucci), ci proverà a fine campionato.