Moretto spegne le voci su McKennie: 'Il Milan non è su calciatore ad oggi'

Weston McKennie è uno dei giocatori più in forma della Serie A: 7 gol nelle ultime 14 partite, tra campionato e Champions League. Il centrocampista della Juventus ha il contratto in scadenza a giugno e, le due parti, non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un interesse del Milan per lo statunitense, ma nella giornata di ieri è arrivata la smentita di Matteo Moretto. Ecco, di seguito, le sue parole