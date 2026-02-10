Moretto spegne le voci su McKennie: 'Il Milan non è su calciatore ad oggi'

Nel video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha spento le voci su un possibile interesse del Milan per McKennie
Weston McKennie è uno dei giocatori più in forma della Serie A: 7 gol nelle ultime 14 partite, tra campionato e Champions League. Il centrocampista della Juventus ha il contratto in scadenza a giugno e, le due parti, non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un interesse del Milan per lo statunitense, ma nella giornata di ieri è arrivata la smentita di Matteo Moretto. Ecco, di seguito, le sue parole
Calciomercato, Moretto su McKennie al Milan
Matteo Moretto ha parlato così della situazione di McKennie sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "C'è una possibilità concreta che McKennie rinnovi con la Juventus. I bianconeri faranno una nuova proposta facendo leva sulla volontà dell'americano, il giocatore si trova molto bene a Torino".