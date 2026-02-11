Pianeta Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri ha svolto un allenamento mattutino nel centro sportivo rossonero di Milanello: c'era attesa per capire in che condizioni fossero Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, grandi assenti dell'ultima partita del Diavolo
Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena' si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e i rossoneri di Massimiliano Allegri stanno preparando al meglio questa sfida nel centro sportivo di Milanello. Stamattina, infatti, allenamento che, per fortuna, ha regalato al tecnico livornese una bella notizia.

Christian Pulisic, dopo giorni di lavoro differenziato, è tornato ad allenarsi in gruppo. Pulisic, che ha saltato Bologna-Milan, si è allenato per vari giorni a parte per via di una borsite all'ileopsoas che lo ha fortemente limitato. In mattinata, però, è tornato a lavorare con i compagni. Si va, dunque, verso una sua convocazione per Pisa-Milan. Anche se è presumibile che parta dalla panchina.

Sempre alle prese, invece, con il problema all'adduttore destro Alexis Saelemaekers, anche lui grande assente dell'ultima trasferta al 'Dall'Ara'. Sebbene gli esami svolti ieri abbiano evidenziato un'evoluzione positiva del suo infortunio, anche oggi il belga ha svolto una seduta di allenamento personalizzato. Difficile che vengano presi rischi per Pisa; più probabile che possa rientrare per il prossimo match del Milan, quello del recupero di mercoledì 18 febbraio contro il Como a 'San Siro'.

