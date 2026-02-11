Il Milan di Massimiliano Allegri ha svolto un allenamento mattutino nel centro sportivo rossonero di Milanello: c'era attesa per capire in che condizioni fossero Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, grandi assenti dell'ultima partita del Diavolo

Daniele Triolo Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 14:01)

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena' si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e i rossoneri di Massimiliano Allegri stanno preparando al meglio questa sfida nel centro sportivo di Milanello. Stamattina, infatti, allenamento che, per fortuna, ha regalato al tecnico livornese una bella notizia.