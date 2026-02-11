LEGGI ANCHE: Pastore: "Milan, con Mateta hai perso tempo. Rabiot il più dominante". In difesa consiglia ... | ESCLUSIVA >>>
Sempre alle prese, invece, con il problema all'adduttore destro Alexis Saelemaekers, anche lui grande assente dell'ultima trasferta al 'Dall'Ara'. Sebbene gli esami svolti ieri abbiano evidenziato un'evoluzione positiva del suo infortunio, anche oggi il belga ha svolto una seduta di allenamento personalizzato. Difficile che vengano presi rischi per Pisa; più probabile che possa rientrare per il prossimo match del Milan, quello del recupero di mercoledì 18 febbraio contro il Como a 'San Siro'.
