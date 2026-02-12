La conferenza stampa di Allegri pre Pisa-Milan in diretta | LIVE News

Sulle polemiche arbitrali: "50 o 60 anni fa c'erano discussioni sugli arbitri, ora c'è il VAR che aiuta ed è importante. Stanno lavorando e cercano di migliorare. Però io dico sempre che il VAR, la cosa più importante è l'oggettività. Tutto il resto è soggettivo e ci sarà sempre polemica. Se te li danno a favore si sta zitti, contro ci si arrabbia. Essendo soggettivo a uno può andare in modo e a uno in un'altra. Ci saranno sempre polemiche. Stanno migliorando, ma il miglioramento arriva solo sull'oggettività, non sulla soggettività. Un conto è il campo e un conto è la telecamera. È stato meraviglioso, ci siamo messi a commentare una roba successa in Inghilterra con Man City-Liverpool, meravigliosi. Sarebbe meglio parlare di tecnica, dove c'è da migliorare".