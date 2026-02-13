partite
Pisa-Milan di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE PM
+++ PISA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi, Tramoni. All. Hiljemark
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri
+++ PISA-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Pisa-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare il meno possibile rispetto alla vittoria contro il Bologna. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà alla 'Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani' di Pisa, Pisa-Milan, partita della 25^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA