Milan, le ultime pre Pisa. Occhi su un talento del Real. McKennie...

Nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato questa sera alle 20:45, contro il Pisa Oscar Hiljemark. Non solo campo con le ultime di formazione in vista della 25^ giornata di Serie A. Anche tanto mercato con diversi nomi a sorpresa per il prossimo giugno, ma non solo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it.
Milan, la gara di Pisa è da non sbagliare. Contatti per McKennie. Nel mirino un talento del Real Madrid
ULTIME MILAN NEWS
Milan, la gara di Pisa è da non sbagliare. Contatti per McKennie. Nel mirino un talento del Real Madrid
Le top news della giornata di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime sulla gara col Pisa, il mercato con diverse novità e i rinnovi di due difensori
