Pisa-Milan, dopo il turno di riposo (Milan-Como si gioca questo mercoledì) i rossoneri di Massimiliano Allegri tornano in campo dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Bologna. La sfida contro i nerazzurri è molto importante per cercare di non lasciare scappare del tutto l'Inter (al momento avanti 8 punti con una partita in più). Anche il giornalista Carlos Passerini ha parlato di Pisa-Milan nel suo pezzo per 'Il Corriere della Sera'. Ecco un estratto in merito.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Pisa-Milan, Passerini: “Non vincere sarebbe fatale. Ecco il piano di Allegri”
PISA-MILAN
Pisa-Milan, Passerini: “Non vincere sarebbe fatale. Ecco il piano di Allegri”
Il giornalista Carlos Passerini ha scritto un pezzo in vista di Pisa-Milan di questa sera. Ecco il suo parere sulla sfida di campionato. L'estratto da 'Il Corriere della Sera'
"Sosta vietata. Stasera a Pisa, nell’anticipo della 25ª giornata che è quasi un testacoda, qualunque risultato diverso da una vittoria rappresenterebbe per il Milan una frenata che potrebbe rivelarsi fatale nella rincorsa all’Inter. I nerazzurri di Chivu hanno giocato una partita in più, vero, ma gli 8 punti sono già un distacco considerevole. Il piano di Max è chiaro, anche perché è l’unico possibile per tenere aperta la corsa scudetto: vincere oggi, bissare mercoledì nel recupero col Como e poi continuare ad accelerare contro Parma (domenica 22) e Cremonese (1 marzo ore 12.30) per arrivare a tutta velocità al derby dell’8".
© RIPRODUZIONE RISERVATA