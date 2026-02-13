Pisa-Milan, Passerini: “Non vincere sarebbe fatale. Ecco il piano di Allegri”

"Sosta vietata. Stasera a Pisa, nell’anticipo della 25ª giornata che è quasi un testacoda, qualunque risultato diverso da una vittoria rappresenterebbe per il Milan una frenata che potrebbe rivelarsi fatale nella rincorsa all’Inter. I nerazzurri di Chivu hanno giocato una partita in più, vero, ma gli 8 punti sono già un distacco considerevole. Il piano di Max è chiaro, anche perché è l’unico possibile per tenere aperta la corsa scudetto: vincere oggi, bissare mercoledì nel recupero col Como e poi continuare ad accelerare contro Parma (domenica 22) e Cremonese (1 marzo ore 12.30) per arrivare a tutta velocità al derby dell’8".