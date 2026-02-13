Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Pisa-Milan, Passerini: “Non vincere sarebbe fatale. Ecco il piano di Allegri”

PISA-MILAN

Pisa-Milan, Passerini: “Non vincere sarebbe fatale. Ecco il piano di Allegri”

Pisa-Milan, Passerini: 'Non vincere sarebbe fatale. Ecco il piano di Allegri'
Il giornalista Carlos Passerini ha scritto un pezzo in vista di Pisa-Milan di questa sera. Ecco il suo parere sulla sfida di campionato. L'estratto da 'Il Corriere della Sera'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pisa-Milan, dopo il turno di riposo (Milan-Como si gioca questo mercoledì) i rossoneri di Massimiliano Allegri tornano in campo dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Bologna. La sfida contro i nerazzurri è molto importante per cercare di non lasciare scappare del tutto l'Inter (al momento avanti 8 punti con una partita in più). Anche il giornalista Carlos Passerini ha parlato di Pisa-Milan nel suo pezzo per 'Il Corriere della Sera'. Ecco un estratto in merito.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Moretto: "Il Milan lavora e segue il talento Valdepenas". I dettagli>>>

"Sosta vietata. Stasera a Pisa, nell’anticipo della 25ª giornata che è quasi un testacoda, qualunque risultato diverso da una vittoria rappresenterebbe per il Milan una frenata che potrebbe rivelarsi fatale nella rincorsa all’Inter. I nerazzurri di Chivu hanno giocato una partita in più, vero, ma gli 8 punti sono già un distacco considerevole. Il piano di Max è chiaro, anche perché è l’unico possibile per tenere aperta la corsa scudetto: vincere oggi, bissare mercoledì nel recupero col Como e poi continuare ad accelerare contro Parma (domenica 22) e Cremonese (1 marzo ore 12.30) per arrivare a tutta velocità al derby dell’8".

Leggi anche
Milan, pochi minuti in campo per Odogu: arrivano rassicurazioni. Ecco i dettagli
Ordine sicuro, Leao e Pulisic le chiavi del Milan: “Se si potrà contare …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA