Ordine sicuro, Leao e Pulisic le chiavi del Milan: 'Se si potrà contare ...'

Il giornalista Franco Ordine ha parlato del Milan in vista delle prossime partite. Pulisic e Leao sono le chiavi verso il derby. Ecco l'estratto da 'Il Corriere dello Sport'

Emiliano Guadagnoli Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 12:42)

"Una striscia di quattro sfide per tenere il passo dell’Inter e non arrivare alla serata del derby. In sequenza saranno Pisa, Como, Parma e Cremonese". Il giornalista Franco Ordine ha analizzato le prossime partite del Milan (partendo da quella di stasera contro il Pisa), in vista della partita contro l'Inter dei primi di marzo. Ecco le sue parole a 'Il Corriere dello Sport': "Al netto dello scontro diretto con Fabegras, gli altri tre impegni segnalano un precedente molto scomodo per il Milan. Pensate: dei 9 punti a disposizione nel girone d’andata, i rossoneri sono riusciti a ricavarne appena due, uno col Pisa e l’altro nel viaggio a Parma. Per cambiare passo Allegri deve poter contare sui suoi migliori esponenti. Leao e Pulisic sono stati fin qui a scartamento ridotto".

Ordine ha analizzato quanto sono stati utilizzati Pulisic e Leao: "Il portoghese 12 presenze dall’inizio più alcuni spezzoni con Napoli e Juve, realizzando 7 gol e 2 assist; l’americano ha giocato ancora meno, 10 presenze dall’inizio più 6 spezzoni totalizzando 8 reti e 2 assist". Il giornalista conclude: "Se il Milan potrà contare sulla coppia-regina da qui alle prossime puntate, allora avrà un senso la stagione e la marcia d’avvicinamento al derby. In caso contrario Max dovrà fare come è accaduto fin qui. E cioè ricavare da tutti gli altri esponenti il meglio possibile".