Odogu: pochissimi minuti con il Milan. Ecco cosa filtra sul suo futuro

Milan, Odogu non ha ancora giocato molto con la maglia rossonera ed è l'ultima opzione della difesa di Massimiliano Allegri. Ecco cosa filtra da Gazzetta.it

Odogu non ha ancora lasciato il suo segno con il Milan: come ricorda Gazzetta.it ha totalizzato 12 minuti in Coppa Italia con il Lecce e 4 in campionato col Verona. Per concederli minuti ha giocato anche tre partite complete con il Milan Futuro in Serie D. Come racconta la rosea il piano a gennaio sarebbe stato quello di prestarlo per farlo giocare, ma il mancato arrivo di un nuovo difensore avrebbe bloccato qualsiasi ragionamento sul possibile prestito di Odogu.