Odogu: pochissimi minuti con il Milan. Ecco cosa filtra sul suo futuro

Odogu non ha ancora lasciato il suo segno con il Milan: come ricorda Gazzetta.it ha totalizzato 12 minuti in Coppa Italia con il Lecce e 4 in campionato col Verona. Per concederli minuti ha giocato anche tre partite complete con il Milan Futuro in Serie D. Come racconta la rosea il piano a gennaio sarebbe stato quello di prestarlo per farlo giocare, ma il mancato arrivo di un nuovo difensore avrebbe bloccato qualsiasi ragionamento sul possibile prestito di Odogu.
Milan, pochi minuti in campo per Odogu: arrivano rassicurazioni. Ecco i dettagli
Milan, Odogu non ha ancora giocato molto con la maglia rossonera ed è l'ultima opzione della difesa di Massimiliano Allegri. Ecco cosa filtra da Gazzetta.it
Secondo il quotidiano ci sarebbero ampie rassicurazioni sulla consapevolezza di Odogu: questa prima stagione con la maglia del Milan sarebbe utile per capire bene come funziona un club così importante, capire il calcio italiano e le richieste che fa Allegri alla sua difesa e alla fase difensiva della squadra. Quando Odogu sarà del tutto pronto, il resto verrà da sé. Come ricorda la rosea il prezzo di Odogu è stato di 7 milioni più 3 di bonus, per questo il suo destino non sembrerebbe essere quello della 'classica' meteora.
