Difesa Milan, niente Disasi: meglio tenersi Odogu. De Winter in crescita, ma la certezza è un’altra

Dopo aver trattato Axel Disasi del Chelsea, il Milan ha deciso di non prendere un nuovo difensore nelle fasi finali del calciomercato invernale: Koni De Winter e David Odogu, tocca a voi meritare la fiducia accordata dalla società
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, abbia deciso di mantenere inalterato il reparto dei difensori centrali, non procedendo dunque all'arrivo in prestito di Axel Disasi del Chelsea (poi finito al West Ham).

Milan, in difesa tutto invariato: spazio a De Winter e Odogu

Il Milan ha preferito confermare il pacchetto di centrali attualmente in rosa. Ovvero quello composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović (titolari); Koni De Winter e David Odogu (riserve). L'ex genoano, titolare nelle ultime partite di campionato e presumibilmente anche stasera sul campo del Bologna, sta crescendo molto e ha convinto la dirigenza a puntare con più convinzione su di lui anche nella seconda parte di questa stagione.

I rossoneri, dietro, dunque sono rimasti così com'erano. Odogu è in crescita - parole del tecnico Massimiliano Allegri - nonostante i soli 15' disputati in due presenze tra Serie A (4') e Coppa Italia (11') e le tre partite da titolare nel Milan Futuro in Serie D (270' complessivi) con mister Massimo Oddo. E poi, all'occorrenza, anche Davide Bartesaghi può scalare nel ruolo di braccetto sinistro della difesa a tre.

La retroguardia del Milan, però, secondo la 'rosea', può contare su una grande certezza: il suo capitano, Mike Maignan, che sabato scorso ha rinnovato il proprio contratto con il club meneghino fino al 30 giugno 2031.

