I rossoneri, dietro, dunque sono rimasti così com'erano. Odogu è in crescita - parole del tecnico Massimiliano Allegri - nonostante i soli 15' disputati in due presenze tra Serie A (4') e Coppa Italia (11') e le tre partite da titolare nel Milan Futuro in Serie D (270' complessivi) con mister Massimo Oddo. E poi, all'occorrenza, anche Davide Bartesaghi può scalare nel ruolo di braccetto sinistro della difesa a tre.
La retroguardia del Milan, però, secondo la 'rosea', può contare su una grande certezza: il suo capitano, Mike Maignan, che sabato scorso ha rinnovato il proprio contratto con il club meneghino fino al 30 giugno 2031.
