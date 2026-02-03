Milan, in difesa tutto invariato: spazio a De Winter e Odogu

Il Milan ha preferito confermare il pacchetto di centrali attualmente in rosa. Ovvero quello composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović (titolari); Koni De Winter e David Odogu (riserve). L'ex genoano, titolare nelle ultime partite di campionato e presumibilmente anche stasera sul campo del Bologna, sta crescendo molto e ha convinto la dirigenza a puntare con più convinzione su di lui anche nella seconda parte di questa stagione.